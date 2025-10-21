E se alle riunioni mandassi il tuo gemello virtuale? Il CTO di Napster lo fa grazie a questa nuova webcam 3D

Il marchio Napster, un tempo sinonimo di file sharing e pirateria digitale, fa un inatteso ritorno sulla scena tecnologica, questa volta cavalcando l'onda dell'Intelligenza Artificiale. Dopo essere stato acquistato nel marzo 2025 da Infinite Reality per 207 milioni di dollari con l'intenzione iniziale di esplorare il metaverso, l'azienda ha rivisto le sue priorità lanciando Napster View.

Napster View è una curiosa webcam olografica 3D da 99 dollari che si aggancia a un monitor, ma il suo vero scopo è consentire agli utenti di effettuare videochiamate con avatar e assistenti virtuali. Il dispositivo, abbinato all'app a pagamento Napster Companion, promette di fondere IA, realtà aumentata e hardware