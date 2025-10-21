E se alle riunioni mandassi il tuo gemello virtuale? Il CTO di Napster lo fa grazie a questa nuova webcam 3D

Il marchio Napster, un tempo sinonimo di file sharing e pirateria digitale, fa un inatteso ritorno sulla scena tecnologica, questa volta cavalcando l'onda dell'Intelligenza Artificiale. Dopo essere stato acquistato nel marzo 2025 da Infinite Reality per 207 milioni di dollari con l'intenzione iniziale di esplorare il metaverso, l'azienda ha rivisto le sue priorità lanciando Napster View.
Napster View è una curiosa webcam olografica 3D da 99 dollari che si aggancia a un monitor, ma il suo vero scopo è consentire agli utenti di effettuare videochiamate con avatar e assistenti virtuali. Il dispositivo, abbinato all'app a pagamento Napster Companion, promette di fondere IA, realtà aumentata e hardware
Napster View: come funziona la webcam? In arrivo il proprio gemello virtuale
L'app Napster Companion offre l'accesso a una "squadra di esperti" virtuali pronti a fornire consulenza su misura 24 ore su 24, coprendo ambiti che vanno dal fitness e benessere, al mondo degli affari e alla cucina. La funzionalità più ambiziosa, tuttavia, è la possibilità di creare un Gemello Digitale 3D (Digital Twin) che imita la voce e il comportamento dell'utente.
Questo clone virtuale può svolgere compiti al posto del suo creatore: rispondere a domande, partecipare a riunioni virtuali o comunicare con altri utenti. Il CTO di Napster, Edo Segal, ha citato il suo gemello digitale come un assistente efficiente che partecipa alle riunioni settimanali con il team di ingegneri e fornisce un riassunto automatico. Segal lo definisce una "segreteria telefonica potenziata all'estremo".
Napster View: una scommessa nel panorama delle webcam
Il lancio di Napster View rappresenta una scommessa azzardata. Il mercato dei cosiddetti "device IA" ha finora incontrato il delle difficoltà dal punto di vista commerciale. L'esperimento di Napster è ancora più rischioso a causa dell'ambizione della sua promessa.
Gli esperti rimangono scettici riguardo alla maturità della tecnologia, domandandosi se Napster sia in grado di offrire realmente un'esperienza rivoluzionaria. A rendere il prodotto una vera scommessa è il suo modello di prezzo: ai 99 dollari per l'hardware, si aggiunge un costoso abbonamento annuale di 219 dollari per l'utilizzo dell'app Napster Companion.