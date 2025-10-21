La rete 5G FWA cresce anche in Italia: entro il 2030 connessioni raddoppiate, saremo top 5 nel mondo

Il modello FWA, che consente di offrire connettività a banda larga tramite rete mobile 5G invece che tramite cavo, sta diventando una delle soluzioni più efficaci per superare i limiti infrastrutturali della fibra, soprattutto nelle aree rurali e periferiche. In Italia, dove la copertura FTTH procede a ritmo non uniforme, la tecnologia FWA rappresenta un elemento chiave per colmare il digital divide e sostenere la transizione digitale delle imprese e delle famiglie.

La diffusione del 5G continua a trasformare il mercato della connettività fissa e mobile, e l'Italia si prepara a giocare un ruolo da protagonista nella prossima fase di crescita. Secondo il nuovo rapporto di Omdia, 5G FWA Go-to-Market Strategies - 2025, le connessioni globali in tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) basate su 5G più che raddoppieranno entro la fine del decennio. In questo scenario, il nostro Paese figura tra i cinque principali mercati al mondo, insieme a India, Stati Uniti, Nigeria e Giappone .

I dati di Omdia sulla diffusione della rete 5G

Il report di Omdia prevede che le connessioni FWA nel mondo passeranno da 71 milioni nel 2024 a circa 150 milioni nel 2030, con una crescita media annua del 23%. L'espansione sarà trainata dalle offerte 5G di nuova generazione, destinate a rappresentare entro la fine del periodo l'88% del totale. Anche i ricavi globali dai servizi FWA cresceranno in modo significativo, superando i 40 miliardi di euro nel 2030.

La crescita esplosiva del FWA 5G: previsti oltre 145 milioni di abbonamenti globali e ricavi per 4o miliardi entro il 2030. (fonte: Omdia)

Nel contesto italiano, la tecnologia FWA si è già affermata come una delle principali alternative alla fibra ottica, grazie all'impegno di operatori come Fastweb, Linkem, EOLO e TIM, che stanno integrando le reti 5G nei propri piani di copertura. Il passaggio alla nuova generazione di reti permetterà velocità più elevate, latenze ridotte e una qualità del servizio più stabile, rendendo possibile un uso più efficiente di applicazioni avanzate come il cloud gaming, il lavoro da remoto e lo streaming ad alta definizione.

Omdia evidenzia inoltre che l'Italia, insieme a Nigeria e Giappone, raggiungerà un volume di abbonamenti sufficiente a entrare nella top 5 mondiale dei mercati FWA entro il 2030. Questo risultato sarà favorito dalla combinazione di investimenti pubblici e privati, dal calo dei costi delle CPE (Customer Premises Equipment) e dalle strategie di bundling adottate dagli operatori, che uniscono connettività fissa e mobile in un'unica offerta.

A livello globale, l'India guiderà la crescita con 37 milioni di abbonamenti, pari al 40% del mercato, spinta dall'espansione di Reliance Jio e dall'uso di tecnologie di ottimizzazione basate su IA e digital twin. Gli Stati Uniti seguiranno con 20 milioni di connessioni, sostenuti da un ampliamento dell'offerta broadband su base FWA. L'Europa meridionale e in particolare l'Italia, grazie alla diffusione del 5G standalone e alle nuove licenze radio, si avviano però a diventare un polo di sviluppo strategico per questa tecnologia.

Un altro aspetto sottolineato dal rapporto riguarda la Quality of Experience (QoE), che sta diventando un fattore decisivo nella competizione tra operatori. Le offerte 5G FWA di fascia alta non si basano più solo sulla velocità, ma anche su parametri come affidabilità, latenza e prestazioni personalizzate per diverse categorie di utenti: giocatori, lavoratori da remoto e consumatori di contenuti video. Questo approccio, supportato da algoritmi di intelligenza artificiale, consente agli operatori di differenziare le offerte e aumentare la redditività dei servizi.

Omdia prevede inoltre che il 5G FWA supererà il 4G FWA entro il 2027, diventando la terza tecnologia broadband più diffusa al mondo dopo la fibra e il cavo. Dopo il 2030, con il previsto calo delle connessioni via modem via cavo, il FWA si posizionerà come la seconda forma di accesso più comune, consolidando il suo ruolo nella rete di nuova generazione.