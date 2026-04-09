Don't Starve Elsewhere è stato annunciato per PC con un trailer

Il reveal è avvenuto durante l'evento The Triple‑I Initiative 2026, accompagnato da un primo trailer che offre una breve anteprima del nuovo capitolo, in cui Wilson e gli altri personaggi della serie tornano a confrontarsi con un mondo ostile e imprevedibile.

Klei ha annunciato Don't Starve Elsewhere , sequel dell'acclamato survival Don't Starve del 2013. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e arriverà su Steam, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita.

I primi dettagli

Don't Starve Elsewhere si presenta come un seguito più ampio e strutturato rispetto al primo episodio. L'avventura si svolge in un nuovo mondo generato proceduralmente, composto da biomi distinti e livelli ambientali sovrapposti. L'esplorazione diventa più verticale grazie alla presenza di montagne, corsi d'acqua, mari e complessi sistemi di caverne, con ogni area offre condizioni climatiche specifiche, creature aggressive e risorse uniche.

Il gioco può essere affrontato in solitaria o in cooperativa e mantiene le meccaniche fondamentali della serie: gestione della fame, raccolta di materiali, costruzione di basi e sopravvivenza a lungo termine. Una novità rilevante è la Nebbia, un fenomeno ambientale che modifica il territorio e influisce sulla sanità mentale del personaggio, introducendo nuove variabili nell'esplorazione e nel combattimento.