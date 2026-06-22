Poco tempo per giocare? Dieci titoli da finire in una sera

Il tempo è denaro, ragazzi. Siccome ne abbiamo sempre meno sia dell'uno che dell'altro, dopo il nostro primo articolo di una decina d'anni fa , eccovi altre dieci giochi brevi completabili in poche ore, da giocare magari in una serata, così da non sentirvi troppo in ritardo sul vostro backlog.

Avventure da cento e passa ore, centinaia di chilometri quadrati di mondi da esplorare, missioni infinite che assomigliano a un secondo lavoro. Dura la vita per chi ha poco tempo per giocare , vero? Viviamo in un periodo in cui l'intrattenimento videoludico sembra per forza dover passare tramite la grandezza, la quantità, ma a quelli che hanno solo pochi minuti a disposizione per divertirsi chi ci pensa?

Dal punto di vista del gameplay ci troviamo di fronte a un'evoluzione straordinaria del genere dei walking simulator, in cui l'esplorazione della casa si trasforma in una vera e propria antologia delle interazioni . Ogni volta che Edith riesce infatti a penetrare in una delle stanze dei suoi parenti defunti, il giocatore rivive i momenti finali di quel personaggio attraverso meccaniche di gioco completamente uniche, cucite su misura per l'occasione e che vi lasciamo il piacere di scoprire da soli. Vi basti sapere che le sue scelte di design sono a dir poco sorprendenti , impreziosite da una colonna sonora ispiratissima e inserite all'interno di una narrativa toccante e coinvolgente. Il modo in cui il gioco affronta il tema della memoria è di una delicatezza che poche altre volte abbiamo incontrato in un videogioco; il tutto supportato da una direzione artistica di grande impatto emotivo.

A mano a mano che si svelano i tasselli del passato dell'uomo, emerge una storia drammatica e struggente, accompagnata da una colonna sonora leggendaria per la sua capacità di far commuovere anche i giocatori più insensibili. To the Moon è dunque pura poesia interattiva e, anche se oltre la storia c'è ben poco, dobbiamo ammetterlo, la narrazione vale da sola il prezzo del biglietto.

Il titolo mette in scena la commovente avventura dei dottori Rosalene e Watts, due specialisti che lavorano per un'azienda il cui scopo è alterare i ricordi delle persone in punto di morte per permettere loro di esaudire - nella loro mente - ciò che hanno sempre sognato ma mai ottenuto . Il loro nuovo cliente si chiama Johnny, un anziano signore il cui sogno è incredibilmente specifico ma di cui lui stesso non ricorda la motivazione profonda: andare sulla Luna. Il gameplay si focalizza sull'esplorazione bidimensionale di scenari in pixel art, sulla risoluzione di enigmi semplicissimi legati alla ricerca di oggetti chiave e sulla progressione dialogica, permettendo al giocatore di compiere un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la mente di Johnny, partendo dalla sua vecchiaia fino a giungere alla sua infanzia.

Certo, la rigiocabilità è ai minimi termini , ma la direzione artistica di Firewatch è strabiliante e offre uno sfondo magnifico a una storia che parla di fuga dalle responsabilità e di solitudine. Se amate questi temi, dunque, diciamo che andate sul sicuro.

Attraverso una scrittura semplicemente magistrale e una recitazione che rasenta la perfezione , la relazione tra i due si evolve da un iniziale scambio di battute sarcastiche a una complicità profonda e, quando una serie di eventi misteriosi comincia a minare la tranquillità del bosco, l'isolamento si trasforma ben presto in una spirale di paranoia e tensione psicologica.

Nato dal talento del team Campo Santo nel 2016, Firewatch è un thriller "atmosferico" in prima persona che vi trasporterà nelle terre selvagge del Wyoming per una scampagnata di circa quattro ore fatta di pura immersione naturalistica. Siamo nel 1989 e il giocatore veste i logori panni di Henry, un uomo di mezza età che decide di sfuggire a un dramma familiare accettando un lavoro solitario come guardiano d'incendi boschivi all'interno del parco nazionale Shoshone National Forest, isolato dal resto del mondo.

Stiamo parlando di un autentico gioiellino che ha dalla sua un comparto artistico affascinante e che, come un incantesimo, trascina l'utente fino ai titoli di coda impedendogli di staccarsi dal controller.

L'atmosfera è opprimente, claustrofobica e dominata da una palette cromatica tetra, che si sposa alla perfezione con il grigiore industriale delle strutture in cui siamo chiamati a introdurci ed esplorare. Ogni enigma superato svela dettagli inquietanti su una società distopica in cui si compiono aberranti esperimenti.

Senza alcuna introduzione testuale o spiegazione narrativa, il giocatore si ritrova a controllare un ragazzino senza nome che corre disperatamente attraverso una foresta cupa, braccato da guardie armate e feroci cani da caccia. Il gameplay si distingue per un minimalismo impeccabile, in cui i comandi si riducono al movimento, al salto e alla manipolazione degli oggetti ambientali, costringendo il giocatore a risolvere enigmi fisici legati al tempismo , all'uso di macchinari industriali e al controllo a distanza di corpi umani privati della propria volontà.

Partorito dalle geniali menti dello studio danese Playdead, Inside è un algido e spietato puzzle-platformer in 2.5D che vi terrà incollati alla sedia per le quattro-cinque ore necessarie a raggiungere il suo epilogo.

Questo titolo del 2023 si configura come una sorta di bizzarra matrioska geometrica , e nelle 5-6 ore necessarie a sviscerarlo il giocatore assume le sembianze di un insettoide antropomorfo che si risveglia in un mondo desertico e futuristico, caratterizzato da strane strutture bio-meccaniche e silenziose tecnologie aliene. Abbiamo parlato di matrioska perché il gameplay introduce una meccanica davvero originale, che ridefinisce il concetto di esplorazione spaziale: il salto tra mondi racchiusi all'interno di sfere lucenti . Per essere più chiari, nel corso dell'avventura capita che ci si ritrovi a trasportare alcune sfere sulla schiena, utilizzandole sia come fonti di energia per attivare interruttori, sia come veri e propri portali nei quali tuffarsi per esplorare un intero livello autonomo celato al loro interno.

Da Inside a Cocoon il passo è brevissimo e anche obbligato, se non altro perché i due titoli condividono la stessa figura chiave , quel Jeppe Carlsen già responsabile, oltre a questi, anche di Limbo .

Inutile dire che la scalata si trasformerà in un singolare viaggio di formazione , nell'ambito di un gameplay che adotta una visuale isometrica e che propone una libertà di movimento molto appagante, in cui l'obiettivo primario non è correre verso la meta, bensì perdersi piacevolmente nella perlustrazione dei sentieri e parlare con gli animali che popolano il parco.

Il problema iniziale è semplicissimo: Claire aspetta una telefonata della massima importanza sul suo cellulare, ma l'unico modo per ottenere un briciolo di campo è compiere un'escursione fino alla cima più alta della montagna dell'isola.

A Short Hike è una rilassante avventura esplorativa datata 2019 che vi ruberà appena un'ora e mezza o due del vostro tempo, ma vi assicuriamo che ne vale la pena. La protagonista della vicenda è Claire, una giovane e simpatica uccellina antropomorfa che si trova in vacanza da sua zia presso il suggestivo Hawk Peak Provincial Park, che si trova in un'isola montana protetta e immersa nella natura.

La narrazione, poetica e priva di dialoghi parlati, mette in scena il legame profondo tra Alba, una fiera guerriera armata di spada, e Neva, appunto, uno splendido cucciolo di lupo dotato di corna ; due figure unite nel tentativo di attraversare un regno fantastico che però sta morendo a causa dell'invasione di certe entità d'ombra. L'esperienza si articola in modo armonioso tra sezioni di platforming bidimensionale e un sistema di combattimento all'arma bianca dinamico, che richiede l'uso di scatti e colpi coordinati per abbattere le creature oscure.

Nel 2024 il team catalano Nomada Studio ci ha regalato Neva , un'avventura d'azione e piattaforme che si consuma in circa 4-5 ore di pura estasi estetica.

Streets of Rage 4

Ora, se per la vostra serata cercate invece qualcosa di decisamente più movimentato e muscolare, Streets of Rage 4 vi farà vivere una manciata di ore di spensieratezza a suon di cazzotti e calci in faccia. L'opera nata dalla collaborazione tra Lizardcube, Guard Crush Games e DotEmu riporta i giocatori nelle strade malfamate di Wood Oak City dieci anni dopo gli eventi del terzo capitolo, dove gli eroi Axel Stone e Blaze Fielding, affiancati da nuovi alleati, devono sventare i piani criminali dei figli di Mr. X, che hanno preso il controllo della città.

Graficamente Streets of Rage 4 è una delizia

Siamo al cospetto di vera e propria lettera d'amore alle dinamiche arcade degli anni novanta, modernizzate però attraverso un sistema di combo profondo e appagante. Sul fronte grafico, i livelli urbani sono dettagliatissimi, e come da tradizione per il genere, permettono di raccogliere da terra armi improvvisate per ripulire lo schermo da orde di teppisti prima di affrontare boss pittoreschi.

Come anticipato, la durata dell'avventura è limitata, ma la rigiocabilità è sicuramente un punto a favore della produzione, che dà il meglio di sé in multiplayer pur essendo godibilissima anche in solitaria.