Last Sentinel potrebbe essere stato cancellato da Nexon, bruciando centinaia di milioni

Stando a un report pubblicato da Bloomberg, Nexon potrebbe aver cancellato Last Sentinel, l'ambizioso open world sviluppato da Lightspeed LA che è stato in lavorazione per sei anni e ha ricevuto investimenti per centinaia di milioni di dollari.

La presentazione del 2023 aveva attirato subito l'attenzione per via di un'ambientazione molto affascinante: una Tokyo del prossimo futuro dominata da atmosfere cyberpunk, fra le cui strade si consumavano spettacolari combattimenti nell'ambito di un impianto che ricordava molto quello di Cyberpunk 2077.

Per pubblicizzare il gioco sono stati ingaggiate figure di rilievo come l'attore Troy Baker, che ha girato una serie di video promozionali per Last Sentinel, ma a qaunto pare lo studio ha appena licenziato circa ottanta dipendenti e ha dichiarato che apporterà modifiche alla direzione creativa del progetto per andare incontro alle aspettative del publisher.

"Tencent si era posta l'obiettivo di sfidare Grand Theft Auto", ha scritto il giornalista Jason Schreier. "Dopo sei anni, centinaia di milioni di dollari e una montagna di grandi promesse, però, questa settimana ha 'riavviato' (molto probabilmente cancellato) Last Sentinel e ha licenziato ottanta persone."