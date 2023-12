Last Sentinel annunciato con un trailer cinematografico da Lightspeed Studio ai The Game Awards

I The Game Awards anche quest'anno si sono dimostrati il palcoscenico ideale per l'annuncio di numerosi giochi inediti. Tra questi c'è anche Last Sentinel, un action open world realizzato da Lightspeed Studios, di cui è stato presentato un trailer cinematografico che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato è stato presentato dall'ex di Rockstar Games Steve C. Martin e mostra un mondo distopico di stampo sci-fi, con le prime sequenze che mostrano una squadra d'assalto fare irruzione in quello che sembra un orfanotrofio.

All'improvviso entra in azione una misteriosa donna, che in pochi istanti mette fuori gioco gli aggressori sfruttando abilità e riflessi fuori dal comune. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, incluso un periodo di uscita indicativo o le piattaforme di riferimento, con la speranza di saperne di più in futuro.

Che ne pensate del primo trailer di Last Sentinel? Vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti.