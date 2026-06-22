Sony vuole affrontare la crisi dell'hardware puntando meno sulla vendita di PS5 e più su PS Plus

La crisi del mercato hardware si fa sentire anche per i produttori di console, e questo colpisce anche Sony, la quale sembra abbia intenzione di compensare l'aumento dei costi di produzione con un certo spostamento strategico del business, di fatto puntando meno sulla vendita di PS5 e più su altri canali di profitto, come PlayStation Plus.
Nei documenti finanziari pubblicati in questi giorni da Sony non emergono informazioni precise sui costi di produzione delle console, ma sembra piuttosto chiaro che la vendita delle singole PS5 di per sé non comporti più dei grossi guadagni. Anzi, nonostante il nuovo aumento di prezzo è possibile che il margine sia estremamente ristretto, e forse che la console venga addirittura venduta in perdita.
In questo modo si spiegherebbe un passaggio del documento strategico di Sony, nel quale traspare l'idea di un minore impegno da parte della compagnia nell'aumento della base di utenti, ovvero nella vendita di più PS5 sul mercato.
Meno crescita di utenti ma più guadagni da quelli esistenti
La diminuzione generale nelle vendite di PS5 è prevista nel piano di Sony sull'attuale anno fiscale ed è anche una conseguenza diretta proprio dell'ulteriore aumento di prezzo della console deciso di recente dalla compagnia, che ha incrementato di circa 100€ il costo della console sul mercato.
Questa diminuzione, tuttavia, non dovrebbe avere un grosso impatto sul fronte dei profitti, considerando che il margine di guadagno sulla vendita delle console potrebbe essere praticamente assente, o addirittura costituire una perdita visto i costi di produzione aumentati.
"Per quanto riguarda l'hardware, sebbene Sony preveda di subire le conseguenze dell'aumento dei prezzi e delle carenze di approvvigionamento dei semiconduttori di memoria, intende gestire l'impatto sulla redditività adeguando in modo flessibile i propri piani, tra l'altro, in termini di vendite e promozioni", si legge nel documento ufficiale.
Emerge chiaramente l'idea che Sony abbia intenzione di investire molto meno in promozioni e sconti sull'hardware che possano trainare la vendita di altre PS5, concentrandosi su altro.
Tra gli altri canali presi in considerazione per incrementare i profitti, Sony guarda soprattutto a PlayStation Plus, e in particolare alla possibilità di aumentare la spesa dei giocatori sul servizio in abbonamento.
Con una possibile diminuzione nelle vendite di PS5 rallenta anche l'incremento di utenti abbonati a PlayStation Plus, e la strategia sembra dunque spostarsi su un aumento dei guadagni sugli utenti già esistenti, puntando magari a uno spostamento verso le sottoscrizioni più care.
"Sony punta a promuovere una crescita redditizia di PS Plus aumentando il coinvolgimento degli utenti e migliorando costantemente la propria offerta di servizi e contenuti, oltre a invitare gli utenti a passare a livelli superiori", si legge in un altro punto del documento finanziario programmatico di PlayStation, facendo anche pensare a possibili aumenti di prezzo per PlayStation Plus.
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