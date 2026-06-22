Sony vuole affrontare la crisi dell'hardware puntando meno sulla vendita di PS5 e più su PS Plus

La crisi del mercato hardware si fa sentire anche per i produttori di console, e questo colpisce anche Sony, la quale sembra abbia intenzione di compensare l'aumento dei costi di produzione con un certo spostamento strategico del business, di fatto puntando meno sulla vendita di PS5 e più su altri canali di profitto, come PlayStation Plus.

Nei documenti finanziari pubblicati in questi giorni da Sony non emergono informazioni precise sui costi di produzione delle console, ma sembra piuttosto chiaro che la vendita delle singole PS5 di per sé non comporti più dei grossi guadagni. Anzi, nonostante il nuovo aumento di prezzo è possibile che il margine sia estremamente ristretto, e forse che la console venga addirittura venduta in perdita.

In questo modo si spiegherebbe un passaggio del documento strategico di Sony, nel quale traspare l'idea di un minore impegno da parte della compagnia nell'aumento della base di utenti, ovvero nella vendita di più PS5 sul mercato.