The Last of Us Online è stato cancellato, ma un modder l'ha "ricostruito" e vuole lanciarlo quest'anno

Da qui è partita l'idea di Speclizer, un modder che si è messo a "ricostruire", ovviamente a modo suo, una modalità Fazioni di The Last of Us Parte II con l'intenzione di metterla a disposizione proprio quest'anno.

Ricordiamo tutti la triste storia di The Last Of Us Online, ovvero quello che doveva essere il gioco multiplayer live service da parte di Naughty Dog , partito dai lavori svolti sulla modalità multigiocatore di The Last of Us Parte II e poi evolutosi come grosso progetto indipendente che avrebbe dovuto primeggiare tra i tanti titoli live service che erano in programma presso PlayStation Studios, salvo poi essere cancellato completamente .

Una modalità Fazioni artigianale

Il progetto è relativamente recente ma sembra stia procedendo bene, come dimostra il lungo video riportato qui sotto che mostra 25 minuti di gioco tratti dalla mod in questione: partito da un primo concept che vedeva due Ellie controllate da due utenti muoversi indipendentemente in una mappa, si è poi evoluto in qualcosa di più complesso.

L'idea è di fornire un corrispettivo, ovviamente più grezzo visto le ristrettezze della produzione, della modalità Fazioni che era stata tanto apprezzata già nel primo The Last of Us e che invece manca totalmente al secondo capitolo.

Speclizer sta documentando tutto il lavoro in maniera molto precisa, pubblicando vari video che dimostrano l'evoluzione del progetto, il quale sta effettivamente crescendo a vista d'occhio.

Trattandosi di un gioco completamente privo di elementi multiplayer, l'elaborazione di una mod di questo tipo per The Last of Us Parte II è un lavoro molto complesso e richiede diversi compromessi, come il fatto di dover mediare tra animazioni e sistemi studiati esclusivamente per il single player in un contesto multiplayer, ma il modder sta adottando soluzioni molto interessanti, che stanno portando anche a un sistema di rilevazione dei colpi che sembra funzionale.

L'idea di Speclizer è di lanciare una prima versione pubblica della mod per questo settembre, ovviamente come download non ufficiale da applicare alla versione PC di The Last of Us Parte II, dunque attendiamo di vedere le ulteriori evoluzioni, a meno che Sony i Naughty Dog non colpiscano prima.