Il Comicon Bergamo 2026 ospiterà Leo Ortolani, un'attrice di Clair Obscur e non solo

I fan dei GDR d'azione potranno anche incontrare Przemysław "TRUST" Truściński , character designer di Geralt di Rivia per il videogioco The Witcher e anche il regista e scrittore Bartosz Stzybor, dirigente in CD Projekt Red come Vicepresidente del Franchise e Direttore Narrativo Animazione/Fumetti.

I fan dei GCC potranno anche incontrare Pow3r , sabato 27 giugno, che con il format live "From Pack to Pro" racconterà il percorso che porta dalla scoperta del collezionismo al mondo del gioco competitivo. Il giorno dopo, invece, potrete seguire le finali del Brawl Stars Challengers Italy, commentato da Ferre, PlayerD, Laurita e Tia, che faranno compagnia ai fan di Brawl Stars.

Ci sarà poi spazio per Yasumi Matsuno , autore e game designer di Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics, due titoli dal taglio unico della saga di Square Enix. La sezione videoludica potrà anche contare su Charlotte Hoepffner, un nome che forse non ricorderete al momento ma che avete molto probabilmente amato: si tratta infatti dell'attrice e doppiatrice francese di Maelle in Clair Obscur: Expedition 33.

I fan del Giappone potranno incontrare Yuji Horii , che ha ideato la famosa saga di giochi di ruolo Dragon Quest, con il supporto del compianto Akira Toriyama (Dragon Ball). Ricordiamo che Horii è al lavoro sul dodicesimo capitolo della serie, che ha da poco cambiato nome .

Tutti gli altri grandi ospiti del Comicon Bergamo 2026

Il lato videoludico sarà però solo una parte dell'evento bergamasco e i partecipanti potranno contare sulla presenza di nomi di alto livello come Leo Ortolani, il fumettista italiano e creatore dell'iconico Rat-Man e autore di graphic novel di successo come Cinzia e Tapum.

Il poster di Comicon Bergamo 2026

Altri nomi italiani includono il maestro del cinema di animazione Bruno Bozzetto e i protagonisti della Nona Arte Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, insieme a Carmine Di Giandomenico, Quasirosso, Daniele di Nicuolo, Mogiko, Walter Leoni, Andrea Sorrentino e molti altri, compresa la poster artist ufficiale di COMICON Bergamo 2026: Nicoletta Baldari, che si è occupata di Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider-Man e Geronimo Stilton.

Si continua con Angelo Maggi, attore e doppiatore, voce di attori e personaggi come Bruce Willis, Tom Hanks, Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, l'iconico Dr. Cox in Scrubs e tantissimi altri. Insieme a lui, il festival accoglierà anche Mino Caprio (Peter Griffin, Nonno Simpson, Kermit la Rana e C-3PO nella saga di Star Wars) e Mosè Singh (Ivar in Vikings, Robby in Cobra Kai, Cavendish in One Piece).

Ci saranno poi anche:

Yasuhiro Nightow, creatore di Trigun

Salvador Larroca, autore di The Invincible Iron Man

Lee Bermejo, disegnatore di uno dei Batman tra i più oscuri

Dave McKean, noto per Casi violenti e Black Orchid (co-creati con Neil Gaiman)

Gregory Panaccione, fumettista francese

Konata, mangaka spagnola

Pasqual Ferry, disegnatore di Marvel

Fero Pe, disegnatore messicano delle Tartarughe Ninja

Travis Mercer, fumettista americano per DC

Jaga Moder, scrittrice polacca di fantasy

Takahiro Yoshimatsu, animatore di Hunter x Hunter, Trigun, Dragon Ball

Dave Morris, co-creatore di Fabled Lands

Jamie Thomson, co-creatore di Fabled Lands e mente di The Way of the Tiger

Leo Ortolani

Ci saranno infine queste esposizioni:

Leologia. Stratigrafia di un fumettista" dedicata al Magister Leo Ortolani

COSMIC POP! Le galassie visive di Nicoletta Baldari

Polska a Bergamo. Il fumetto polacco contemporaneo

SPELLBOUND. Magia e Poteri attraverso l'arte di Jacopo Camagni

Infine, possiamo aspettarci eventi serali. Il 26 giugno ci sarà Mai dire Goku, dove cantare le sigle dei cartoni animati, e la proiezione di Memories (film antologico tratto dalle opere e dall'immaginario di Katsuhiro Otomo). Il 27 potremo seguire I Numeri Zero con il Cartoon Maniacs Show e il talk "Prima di Ghibli: Takahata e Miyazaki da Heidi a Conan" con Cavernadiplatone, VictorLaszlo88, Timewalker, Federica Polino e, subito dopo, la proiezione speciale di Conan - Il ragazzo del futuro.