Il Comicon Bergamo 2026 ospiterà Leo Ortolani, un'attrice di Clair Obscur e non solo

Dal 26 al 28 giugno 2026 potremo partecipare al Comicon Bergamo 2026, che vanterà tantissimi ospiti di alto livello per le varie sezioni della fiera: Fumetto, Videogame, Cinema e serie tv, Gioco, Young, Musica.
Vediamo tutti i dettagli confermati da un comunicato ufficiale.
Il lato gaming del Comicon Bergamo 2026
I fan del Giappone potranno incontrare Yuji Horii, che ha ideato la famosa saga di giochi di ruolo Dragon Quest, con il supporto del compianto Akira Toriyama (Dragon Ball). Ricordiamo che Horii è al lavoro sul dodicesimo capitolo della serie, che ha da poco cambiato nome.
Ci sarà poi spazio per Yasumi Matsuno, autore e game designer di Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics, due titoli dal taglio unico della saga di Square Enix. La sezione videoludica potrà anche contare su Charlotte Hoepffner, un nome che forse non ricorderete al momento ma che avete molto probabilmente amato: si tratta infatti dell'attrice e doppiatrice francese di Maelle in Clair Obscur: Expedition 33.
I fan dei GCC potranno anche incontrare Pow3r, sabato 27 giugno, che con il format live "From Pack to Pro" racconterà il percorso che porta dalla scoperta del collezionismo al mondo del gioco competitivo. Il giorno dopo, invece, potrete seguire le finali del Brawl Stars Challengers Italy, commentato da Ferre, PlayerD, Laurita e Tia, che faranno compagnia ai fan di Brawl Stars.
I fan dei GDR d'azione potranno anche incontrare Przemysław "TRUST" Truściński, character designer di Geralt di Rivia per il videogioco The Witcher e anche il regista e scrittore Bartosz Stzybor, dirigente in CD Projekt Red come Vicepresidente del Franchise e Direttore Narrativo Animazione/Fumetti.
Tutti gli altri grandi ospiti del Comicon Bergamo 2026
Il lato videoludico sarà però solo una parte dell'evento bergamasco e i partecipanti potranno contare sulla presenza di nomi di alto livello come Leo Ortolani, il fumettista italiano e creatore dell'iconico Rat-Man e autore di graphic novel di successo come Cinzia e Tapum.
Altri nomi italiani includono il maestro del cinema di animazione Bruno Bozzetto e i protagonisti della Nona Arte Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, insieme a Carmine Di Giandomenico, Quasirosso, Daniele di Nicuolo, Mogiko, Walter Leoni, Andrea Sorrentino e molti altri, compresa la poster artist ufficiale di COMICON Bergamo 2026: Nicoletta Baldari, che si è occupata di Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider-Man e Geronimo Stilton.
Si continua con Angelo Maggi, attore e doppiatore, voce di attori e personaggi come Bruce Willis, Tom Hanks, Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, l'iconico Dr. Cox in Scrubs e tantissimi altri. Insieme a lui, il festival accoglierà anche Mino Caprio (Peter Griffin, Nonno Simpson, Kermit la Rana e C-3PO nella saga di Star Wars) e Mosè Singh (Ivar in Vikings, Robby in Cobra Kai, Cavendish in One Piece).
Ci saranno poi anche:
- Yasuhiro Nightow, creatore di Trigun
- Salvador Larroca, autore di The Invincible Iron Man
- Lee Bermejo, disegnatore di uno dei Batman tra i più oscuri
- Dave McKean, noto per Casi violenti e Black Orchid (co-creati con Neil Gaiman)
- Gregory Panaccione, fumettista francese
- Konata, mangaka spagnola
- Pasqual Ferry, disegnatore di Marvel
- Fero Pe, disegnatore messicano delle Tartarughe Ninja
- Travis Mercer, fumettista americano per DC
- Jaga Moder, scrittrice polacca di fantasy
- Takahiro Yoshimatsu, animatore di Hunter x Hunter, Trigun, Dragon Ball
- Dave Morris, co-creatore di Fabled Lands
- Jamie Thomson, co-creatore di Fabled Lands e mente di The Way of the Tiger
Ci saranno infine queste esposizioni:
- Leologia. Stratigrafia di un fumettista" dedicata al Magister Leo Ortolani
- COSMIC POP! Le galassie visive di Nicoletta Baldari
- Polska a Bergamo. Il fumetto polacco contemporaneo
- SPELLBOUND. Magia e Poteri attraverso l'arte di Jacopo Camagni
Infine, possiamo aspettarci eventi serali. Il 26 giugno ci sarà Mai dire Goku, dove cantare le sigle dei cartoni animati, e la proiezione di Memories (film antologico tratto dalle opere e dall'immaginario di Katsuhiro Otomo). Il 27 potremo seguire I Numeri Zero con il Cartoon Maniacs Show e il talk "Prima di Ghibli: Takahata e Miyazaki da Heidi a Conan" con Cavernadiplatone, VictorLaszlo88, Timewalker, Federica Polino e, subito dopo, la proiezione speciale di Conan - Il ragazzo del futuro.
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