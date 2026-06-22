Realme Buds Air8, la recensione degli auricolari che sanno farsi notare

In quella sotto i 100€ si concentrano la maggior parte delle attenzioni della clientela e di conseguenza delle vendite, motivo per cui è interessante osservare quali siano le strategie adottate per provare ad emergere nei singoli casi. Sebbene Realme non se la stia passando benissimo ultimamente, con il ritorno all'interno dell'offerta di OPPO come sub brand economico assieme a OnePlus accompagnato da voci di volumi di vendite parecchio modesti, i suoi prodotti hanno spesso lasciato buone sensazioni anche in ambito audio. Scopriamo quindi se anche questo è il caso nella recensione delle Realme Buds Air8 .

Quanti auricolari bluetooth ci sono in commercio? Probabilmente molti più di quanti sarebbero davvero necessari. Eppure evidentemente i produttori trovano ancora profittevole sviluppare e realizzare nuovi prodotti di questo tipo, andando a combattere con decine e decine di alternative in ogni fascia di prezzo.

È presente infine la compatibilità con Swift Pair e la connessione multipla fino a 3 dispositivi.

L'uscita separata per le alte e basse frequenze infatti garantisce, almeno sulla carta, una maggiore pulizia e definizione sonora, che si può apprezzare in qualsiasi contesto. La gamma di risposta in frequenza è da 20Hz a 40kHz e la capacità di campionamento di 96kHz/24bit, mentre i codec supportati sono AAC, SBC e LHDC 5.0.

Il punto maggiormente rilevante della scheda tecnica delle Realme Buds Air8 è senza dubbio il doppio driver da 11 + 6 mm , una soluzione di pregio in questa fascia di prezzo che dà un'indicazione della qualità audio che è lecito attendersi dal prodotto.

Design

Un elemento che merita sicuramente di essere discusso è quello legato al design, perché spesso le aziende tendono a non curare troppo questo fattore negli auricolari di fascia economica. E in effetti anche i predecessori diretti delle Realme Buds Air8 lasciavano un po' a desiderare sul lato estetico, con un certo anonimato o comunque con la scelta di soluzioni non particolarmente attraenti per l'occhio.

In quest'ultimo caso invece, Realme ha scelto di cambiare rotta in maniera drastica, e il segnale più eclatante è il coinvolgimento del famoso designer giapponese Naoto Fukasawa, che ha saputo offrire una chiave di lettura sicuramente meno prevedibile che in passato.

Sia ben chiaro, non è che ci siano rivoluzioni copernicane di cui dare conto, soprattutto per gli auricolari stessi che inevitabilmente rispettano forme e caratteristiche standard, con una scelta di linee pulite, morbide e arrotondate.

Più particolare la custodia di ricarica, molto compatta e a forma di diamante, con una lavorazione opaca e gommosa sul coperchio superiore che contrasta con quella più lucida del resto della superficie.

La qualità costruttiva, pur con l'utilizzo di plastiche un po' leggere, è molto buona e la sensazione di solidità è notevole, così come appare robusta e priva di giochi la cerniera di apertura.

I colori disponibili sono Master Gold, Master Grey, e Master Purple, che nelle intenzioni del designer richiamano "le onde dorate del grano appena raccolto, dei petali e della lavanda della Francia meridionale". Ok.