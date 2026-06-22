Realme Buds Air8, la recensione degli auricolari che sanno farsi notare

Quanti auricolari bluetooth ci sono in commercio? Probabilmente molti più di quanti sarebbero davvero necessari. Eppure evidentemente i produttori trovano ancora profittevole sviluppare e realizzare nuovi prodotti di questo tipo, andando a combattere con decine e decine di alternative in ogni fascia di prezzo.
In quella sotto i 100€ si concentrano la maggior parte delle attenzioni della clientela e di conseguenza delle vendite, motivo per cui è interessante osservare quali siano le strategie adottate per provare ad emergere nei singoli casi. Sebbene Realme non se la stia passando benissimo ultimamente, con il ritorno all'interno dell'offerta di OPPO come sub brand economico assieme a OnePlus accompagnato da voci di volumi di vendite parecchio modesti, i suoi prodotti hanno spesso lasciato buone sensazioni anche in ambito audio. Scopriamo quindi se anche questo è il caso nella recensione delle Realme Buds Air8.
Caratteristiche tecniche delle Realme Buds Air8
Il punto maggiormente rilevante della scheda tecnica delle Realme Buds Air8 è senza dubbio il doppio driver da 11 + 6 mm, una soluzione di pregio in questa fascia di prezzo che dà un'indicazione della qualità audio che è lecito attendersi dal prodotto.
L'uscita separata per le alte e basse frequenze infatti garantisce, almeno sulla carta, una maggiore pulizia e definizione sonora, che si può apprezzare in qualsiasi contesto. La gamma di risposta in frequenza è da 20Hz a 40kHz e la capacità di campionamento di 96kHz/24bit, mentre i codec supportati sono AAC, SBC e LHDC 5.0.
La certificazione Hi-Res completa un quadro lusinghiero. Il collegamento avviene attraverso Bluetooth 5.4 che permette di mantenere l'aggancio fino a 10 metri di distanza.
Per il gaming, è presente una modalità a bassa latenza che riduce il tempo di risposta a 45 ms.
La resistenza IP55 è soddisfacente per consentire un utilizzo anche durante l'attività sportiva, senza timori di danneggiamenti a causa di polvere o acqua.
È presente infine la compatibilità con Swift Pair e la connessione multipla fino a 3 dispositivi.
Scheda tecnica Realme Buds Air8
- Tipologia: cuffie wireless in-ear
- Dimensioni: auricolari: non comunicato
- Peso: auricolari con custodia: 47 grammi
- Formati audio supportati: AAC, SBC, LHDC 5.0
- Driver: Doppio 11 + 6 millimetri
- Connettività:
- Bluetooth 5.4
- Cancellazione attiva del rumore: fino a 55 db
- Batteria: auricolari: 62 mAh custodia 530 mAh
- Autonomia:
- ANC attivo: 8 ore auricolari, 30 custodia
- ANC spento: 14 ore auricolari, 58 custodia
- Resistenza acqua e polvere: IP55 auricolari, custodia non comunicato
- Colori:Master Gold, Master Grey, Master Purple
- Prezzo: 89€
Design
Un elemento che merita sicuramente di essere discusso è quello legato al design, perché spesso le aziende tendono a non curare troppo questo fattore negli auricolari di fascia economica. E in effetti anche i predecessori diretti delle Realme Buds Air8 lasciavano un po' a desiderare sul lato estetico, con un certo anonimato o comunque con la scelta di soluzioni non particolarmente attraenti per l'occhio.
In quest'ultimo caso invece, Realme ha scelto di cambiare rotta in maniera drastica, e il segnale più eclatante è il coinvolgimento del famoso designer giapponese Naoto Fukasawa, che ha saputo offrire una chiave di lettura sicuramente meno prevedibile che in passato.
Sia ben chiaro, non è che ci siano rivoluzioni copernicane di cui dare conto, soprattutto per gli auricolari stessi che inevitabilmente rispettano forme e caratteristiche standard, con una scelta di linee pulite, morbide e arrotondate.
Più particolare la custodia di ricarica, molto compatta e a forma di diamante, con una lavorazione opaca e gommosa sul coperchio superiore che contrasta con quella più lucida del resto della superficie.
La qualità costruttiva, pur con l'utilizzo di plastiche un po' leggere, è molto buona e la sensazione di solidità è notevole, così come appare robusta e priva di giochi la cerniera di apertura.
I colori disponibili sono Master Gold, Master Grey, e Master Purple, che nelle intenzioni del designer richiamano "le onde dorate del grano appena raccolto, dei petali e della lavanda della Francia meridionale". Ok.
Esperienza d'uso
La qualità audio delle Realme Buds Air8 è notevole, con una taratura leggermente orientata sui bassi che meglio si sposa quindi con contenuti più basati su tali frequenze. Non a caso infatti, è integrato un algoritmo sviluppato internamente chiamato NextBass, dal funzionamento abbastanza auto esplicativo. Ad ogni modo, la resa è soddisfacente anche in altri contesti, con una separazione apprezzabile e una nitidezza di ottimo livello.
Anche durante le telefonate l'audio è convincente, grazie ai 6 microfoni e all'AI ENC che ripulisce la voce dai suoni ambientali.
È presente anche un buon audio spaziale, che ben si presta a contenuti adatti come i film o i concerti.
La gestione degli auricolari passa attraverso l'app hub Realme Link che, come ormai scelto da molti altri produttori, racchiude in un un unico scenario tutta una serie di prodotti smart dell'azienda. Tramite essa si possono gestire i classici settaggi e le impostazioni, fare il test di aderenza e scegliere l'equalizzatore tra 4 preset, oppure creare i propri set su 6 bande. Inoltre c'è la facoltà di personalizzare i controlli touch, da assegnare a tre tipi di input (tocco doppio, triplo o mantenuto) su ogni auricolare.
La riduzione del rumore può raggiungere i 55 dB e coprire una gamma di frequenza di 5000 Hz. L'azienda afferma che è la migliore del segmento di prezzo, ma al di là dei claim commerciali la resa è effettivamente buona nell'attenuazione di buona parte dei rumori di fondo ambientali, come quelli del traffico o del brusio del chiacchiericcio di un ufficio. Buona anche la modalità trasparenza, che bypassa la cancellazione passiva dando quindi perfetta consapevolezza dell'ambiente circostante.
L'autonomia è anch'essa ottima, con un massimo di 14 ore di riproduzione con carica singola (codec AAC, senza ANC e col volume al 50%) e 58 ore con la custodia di ricarica. Si scende poi a 8 e 30 ore attivando l'ANC, e infine a 5.5 e 21 passando al più raffinato LHDC. Notevole la ricarica rapida, che con 10 minuti attaccati alla corrente garantisce 11 ore di playback.
Sono presenti anche funzioni di traduzione automatica grazie all'IA, ma si tratta di una caratteristica sempre più diffusa su questo tipo di prodotti e che subisce la concorrenza anche di molte app. Insomma un'aggiunta gradita, ma difficilmente capace di determinare l'acquisto da sola.
Il prezzo di listino per le Realme Buds Air8 è di 89,99€, ma si trovano già offerte che riducono ulteriormente la cifra, rendendole ancora più appetibili.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.0
Le Realme Buds Air8 sono auricolari TWS bluetooth che dimostrano di valere pienamente i pochi soldi che costano. L'estetica è senza dubbio più ricercata rispetto alla media della fascia di prezzo, la qualità dei materiali è ampiamente soddisfacente e la resa audio è buona, abbastanza bilanciata e comunque in grado di soddisfare con buona certezza il pubblico dei non audiofili. Sebbene sia difficile restare impressionati da un prodotto di questo tipo al giorno d'oggi, è altrettanto vero che sotto ai 100€ le Realme Buds Air8 sono tra le migliori cuffiette attualmente disponibili. Niente male.
PRO
- Resa audio molto buona per la fascia di prezzo
- Design piacevole e materiali robusti
- Tante opzioni tramite l'app dedicata
CONTRO
- Suono leggermente sbilanciato sui bassi
- Prezzo di listino un filo alto
- Ennesimo prodotto buono in un mercato già saturo
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