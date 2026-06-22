Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch’d e Pichu si svela con un'immagine e nuovi dettagli

Pokémon è una serie di videogiochi di successo, ma è soprattutto un enorme brand che produce regolarmente prodotti in altri media e formati, come le serie animate. Oltre alle classiche avventure anime, da anni la compagnia giapponese sta spingendo su produzioni dallo stile alternativo e sempre molto interessante. Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu è una di queste, realizzata da Aardman.

L'immagine di Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch’d e Pichu

Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu ci porta a Galar (la regione di Spada e Scudo), che come i fan sanno è ispirata al Regno Unito. Si tratta dell'ambientazione perfetta visto che Aardman è uno degli studi più celebri della Gran Bretagna e visto che Sirfetch'd è uno dei protagonisti. Ciò che possiamo aspettarci è una serie con un umorismo tipicamente britannico.

La nuova immagine ufficiale di Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu

"È un onore partecipare al panel di Aardman ad Annecy e parlare dell'impegno condiviso per offrire qualità, una forte narrazione, personaggi memorabili e un genuino rispetto per il pubblico e i fan", ha dichiarato Phil Rynda, Direttore dell'Animazione Originale di The Pokémon Company International. "Questo progetto ci offre l'occasione unica di raccontare storie dal punto di vista dei Pokémon, e questo non sarebbe possibile senza l'eccezionale talento e la straordinaria maestria di Aardman. Il loro calore e il loro affetto per questo amato cast di Pokémon sono evidenti in ogni fotogramma, realizzato in modo brillante."

Sarah Cox, Direttrice Creativa Esecutiva di Aardman, ha aggiunto: "In Aardman siamo entusiasti di portare nel mondo Pokémon quella fisicità tangibile che caratterizza da sempre l'animazione in stop-motion. Il regista Tom Parkinson e il suo team hanno infuso un tocco squisitamente artigianale all'universo Pokémon che tutti conosciamo, puntando su una chiave ironica che celebra le stranezze, le bizzarrie e il fascino dei nostri protagonisti, impegnati a esplorare la regione di Galar in un'avventura originale e fuori dagli schemi. Aardman e Pokémon condividono la stessa passione e lo stesso impegno nel valorizzare appieno la creatività e il talento profusi in questa collaborazione, nata per divertire e portare gioia al pubblico di tutto il mondo."

Parlando sempre di produzioni animate, secondo i leak ci sarà una serie prequel dedicata a Pokémon Vento e Onda.