Halo: Campaign Evolved non avrà contenuti post-lancio né una modalità fotografica

Non ci sarà infatti una modalità fotografica e non dobbiamo aspettarci che il gioco venga gestito come un live-service con nuovi contenuti pubblicati regolarmente.

Halo: Campaign Evolved permetterà di rivivere il primo Halo in una versione graficamente potenziata e contenutisticamente ampliata, ma avrà anche delle mancanze.

Cosa ha detto il team di Halo: Campaign Evolved

In un'estesa sessione di Q&A su Halo Waypoint, lo sviluppatore ha dichiarato: "Il Teschio Cieco, che nasconde l'interfaccia dell'HUD, le armi e le mani dalla visuale, combinato con il Teschio Acrofobia, che permette di volare, dovrebbe essere in grado di offrire alcune incredibili opportunità per gli screenshot, ma attualmente non ci sono piani per una Modalità Foto o una Modalità Cinema in Halo: Campaign Evolved."

Inoltre, al momento, il team di sviluppo non punta ad aggiungere altri contenuti post-lancio, che si tratti di DLC della storia, ulteriori Teschi, opzioni di personalizzazione o persino della modalità Sparatoria. "Halo: Campaign Evolved è pensato per concentrarsi sul remake della campagna originale di Halo: Combat Evolved e sull'offrire tre nuove e divertenti missioni prequel. Non ci sono piani per espandere il gioco in un live service con l'aggiunta costante di contenuti o funzionalità".

Non dobbiamo nemmeno aspettarci una demo. Il team ha reso chiaro che l'accesso anticipato sarà il modo per provare il gioco prima degli altri: "Se siete entusiasti e volete mettere le mani sul gioco il prima possibile, potete prenotare la Premium Edition e ottenere fino a 5 giorni di accesso anticipato a partire dal 23 luglio 2026!"

Segnaliamo infine che Microsoft vorrebbe rendere lo sviluppo di nuovi Elder Scrolls, Fallout e Halo più veloce.