WhatsApp blocca i truffatori: ecco i nuovi avvisi di sicurezza

Le novità riguardano due situazioni particolarmente diffuse. Da una parte ci sono i tentativi di collegare un dispositivo estraneo all'account della vittima. Dall'altra, i contatti provenienti da numeri sconosciuti che potrebbero essere utilizzati per avviare conversazioni fraudolente. Entrambe le funzionalità sono in fase di distribuzione su dispositivi Android e iOS.

Nella maggior parte dei casi, le truffe online non sono sofisticati attacchi informatici, ma tecniche che sfruttano la fiducia delle persone per ottenere l'accesso ai loro account. Per questo motivo WhatsApp sta introducendo nuove misure di sicurezza pensate per interrompere le frodi prima che possano causare danni.

WhatsApp introduce nuovi avvisi contro truffe e accessi sospetti

Uno degli strumenti più interessanti riguarda il collegamento di nuovi dispositivi all'account. I criminali informatici spesso convincono le vittime a inserire codici di verifica o a completare procedure apparentemente innocue. In realtà, queste operazioni consentono di autorizzare l'accesso a un altro dispositivo, permettendo ai truffatori di leggere i messaggi in arrivo, visualizzare i gruppi a cui si partecipa e contattare amici e familiari fingendosi il proprietario dell'account.

L'avviso che evidenzia che il messaggio è potenzialmente pericoloso

Per contrastare questo fenomeno, WhatsApp ha integrato un sistema che analizza le richieste di collegamento prima che vengano completate. Se vengono rilevati elementi considerati anomali, l'app mostra un avviso che segnala il possibile rischio di truffa. Nella schermata vengono inoltre indicate informazioni utili, come la posizione approssimativa del dispositivo che sta tentando la connessione e le autorizzazioni che verrebbero concesse in caso di conferma.

L'obiettivo è introdurre un momento di verifica aggiuntivo prima che l'operazione venga completata. Una pausa di pochi secondi può infatti essere sufficiente per riconoscere un tentativo fraudolento e bloccarlo in tempo.

La seconda novità interviene invece ancora prima dell'inizio di una conversazione. WhatsApp ha iniziato a mostrare un avviso quando si tenta di aprire una chat con un numero mai contattato in precedenza. In questi casi l'app verifica alcuni elementi associati al contatto e chiede agli utenti di confermare se la persona sia effettivamente affidabile.

Il nuovo avviso contro gli account sconosciuti

Tra le informazioni visualizzate figurano il Paese di registrazione del numero, l'eventuale presenza nei contatti salvati e la partecipazione a gruppi in comune. Se qualcosa appare insolito, sarà possibile interrompere immediatamente l'operazione senza avviare la conversazione.

Naturalmente nessuno di questi strumenti garantisce una protezione assoluta. I truffatori continuano ad adattare le proprie strategie e possono sfruttare account compromessi o numeri apparentemente legittimi. Per questo WhatsApp continua a raccomandare l'attivazione della verifica in due passaggi e il controllo periodico della sezione dedicata ai dispositivi collegati.