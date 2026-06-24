Ricarica i tuoi DualSense con la stazione PowerA con licenza PlayStation al minimo storico Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte per i Prime Days, è disponibile una promo con sconto attivo del 25% sulla stazione di ricarica per DualSense targata PowerA con licenza PlayStation, costo finale di 14,99€ (4 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata cliccando sul banner qui giù: La stazione di ricarica per DualSense è un accessorio pensato per mantenere sempre pronti all'uso i controller della console PlayStation 5, offrendo una soluzione pratica e ordinata per ricaricare sia il controller wireless DualSense sia il modello DualSense Edge. Il suo design "rilascia e carica" permette di posizionare facilmente il controller sulla base senza dover collegare ogni volta cavi direttamente al dispositivo.