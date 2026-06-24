Ricarica i tuoi DualSense con la stazione PowerA con licenza PlayStation al minimo storico Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte per i Prime Days, è disponibile una promo con sconto attivo del 25% sulla stazione di ricarica per DualSense targata PowerA con licenza PlayStation, costo finale di 14,99€ (4 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata cliccando sul banner qui giù: La stazione di ricarica per DualSense è un accessorio pensato per mantenere sempre pronti all'uso i controller della console PlayStation 5, offrendo una soluzione pratica e ordinata per ricaricare sia il controller wireless DualSense sia il modello DualSense Edge. Il suo design "rilascia e carica" permette di posizionare facilmente il controller sulla base senza dover collegare ogni volta cavi direttamente al dispositivo.
Ulteriori dettagli sulla stazione di ricarica
L'alimentazione avviene tramite USB grazie al cavo incluso USB-A a USB-C da 1 metro, garantendo una connessione semplice e compatibile con diverse configurazioni. La base è stata progettata con una struttura rinforzata per offrire maggiore stabilità, mantenendo la stazione ben ferma anche durante l'utilizzo quotidiano.
Oltre alla funzionalità, la stazione presenta un design elegante che si abbina perfettamente all'ambiente della console PS5, permettendo di organizzare meglio lo spazio dedicato al gaming.
È una soluzione ideale per chi desidera evitare cavi sparsi e avere sempre il proprio controller pronto per nuove sessioni di gioco. Trattandosi di un prodotto con licenza ufficiale PlayStation, garantisce una progettazione pensata per integrarsi con l'ecosistema PS5.
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