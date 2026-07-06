L'implacabile sfida di FromSoftware svenduta: Sekiro GOTY per Xbox a prezzo stracciato su Instant Gaming

Se c'è una certezza nel mercato dei videogiochi, è che le opere firmate FromSoftware tendono a mantenere il loro valore commerciale molto a lungo nel tempo. Proprio per questo motivo, imbattersi in un'offerta così aggressiva su uno dei titoli più celebrati e iconici del team giapponese è un evento più unico che raro. Sekiro: Shadows Die Twice vede infatti il suo storico prezzo di listino italiano di 70,00€ crollare a 10,99€ IVA esclusa, trasformandosi in una spesa finale di appena 13,41€ IVA inclusa una volta calcolata l'imposta del 22%. La promozione porta lo sconto visibile sulla piattaforma all'84%, fissando il risparmio sul prezzo finale complessivo all'80,84%. Se vi sentite pronti a calibrare i vostri riflessi e a sfidare la morte, potete farlo vostro cliccando sul box qui sopra oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto .

I contenuti extra della Game of the Year Edition

A differenza della struttura classica dei vari Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice mette da parte le componenti puramente di ruolo per concentrarsi su un sistema di combattimento d'azione puro, affilato e spietato. Nei panni del Lupo, uno shinobi caduto in disgrazia nel sanguinoso e mitologico periodo Sengoku, i giocatori devono padroneggiare la meccanica della postura. Non ci si limita a svuotare la barra vitale dei boss, ma bisogna deviare i fendenti nemici con un tempismo millimetrico per spezzare le loro difese ed eseguire spettacolari colpi di grazia. La verticalità dell'esplorazione, garantita da un rampino dinamico, e l'uso di protesi belliche intercambiabili rendono ogni scontro un balletto ad altissima adrenalina.

L'offerta presente sul catalogo non si ferma all'avventura base, ma permette di riscattare direttamente la pregiata edizione GOTY di Sekiro. Questa versione arricchisce l'esperienza introducendo le sfide dei Riflessi e dei Doni di Forza, vere e proprie modalità boss rush pensate per chi vuole perfezionare le proprie abilità di scherma contro le minacce più temibili del gioco. A questo si aggiungono tre costumi sbloccabili per il protagonista e il sistema asincrono dei Ricordi, utile per registrare brevi azioni o messaggi da condividere con gli altri utenti. Grazie alla retrocompatibilità, il codice per Xbox One garantisce prestazioni eccellenti e una fluidità impeccabile anche se riprodotto sulle moderne Xbox Series X e Xbox Series S. Qui trovate anche la nostra recensione di Sekiro.