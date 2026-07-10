Sony rimuove il blocco regionale di Marvel Tokon in diversi mercati dopo le proteste dei fan

All'inizio del mese gli utenti di Steam avevano scoperto che il nuovo picchiaduro sviluppato da Arc System Works non era acquistabile in oltre 132 nazioni , tra cui Filippine, Repubblica Dominicana e Pakistan. Secondo i dati di SteamDB , alcuni di questi Paesi sono stati nel frattempo rimossi dalla lista delle restrizioni, rendendo nuovamente disponibile il gioco ai giocatori locali.

Sony non ha fornito spiegazioni ufficiali sulle ragioni del blocco, ma molti osservatori ritengono che la situazione sia collegata alla disponibilità del PlayStation Network nei vari territori. Un caso simile si era verificato nel 2024 con la versione PC di Helldivers 2, temporaneamente rimossa dalla vendita in diversi mercati a causa del previsto obbligo di collegare un account PSN, requisito che non poteva essere soddisfatto nei Paesi dove il servizio non era supportato.

In quell'occasione, dopo le proteste della community, Sony aveva deciso di rinunciare all'obbligatorietà dell'account PlayStation Network, consentendo al gioco di tornare disponibile in numerosi territori precedentemente esclusi.

La situazione di Marvel Tokon: Fighting Souls aveva generato particolare malcontento tra gli appassionati dei giochi di combattimento, anche perché il titolo punta a diventare una presenza stabile nei principali tornei competitivi del genere grazie al roster basato sui personaggi e sugli universi Marvel. Tra gli eventi che ospiteranno il gioco figura anche EVO Morocco, torneo che si svolge in uno dei Paesi inizialmente interessati dalle restrizioni.

Le proteste della community, sostenute anche da alcuni giocatori professionisti e figure note della scena competitiva, sembrano quindi aver contribuito alla revisione della politica di distribuzione del gioco.

Nonostante i recenti cambiamenti, la lista dei Paesi nei quali Marvel Tokon: Fighting Souls non è ancora acquistabile resta comunque lunga e comprende ancora nazioni come Cambogia, Sri Lanka e Venezuela. Non è escluso tuttavia che ulteriori territori vengano aggiunti alla distribuzione nelle settimane che precederanno il lancio.

Marvel Tokon: Fighting Souls è previsto per il 6 agosto su PC tramite Steam ed Epic Games Store e su PlayStation 5. Una fase di open beta è invece programmata dal 24 al 26 luglio.