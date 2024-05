Helldivers 2: la patch del 14 maggio è disponibile, con collegamento dell'account PSN opzionale

Volendo quindi da ora è possibile collegare il proprio account PlayStation a quello Steam, ad esempio, per avere a portata di mano la lista amici del PSN.

Arrowhead Games Studio ha pubblicato oggi la patch 1.000.304 di Helldivers 2 . Non trattenete il fiato in attesa di nuovi contenuti o stravolgimenti al bilanciamento, in quanto l'aggiornamento in questione si limita a risolvere alcuni problemi di crash e alcuni errori vari. L'unica novità degna di nota è la possibilità di collegare il proprio account PlayStation su Steam , un'operazione del tutto opzionale e non obbligatoria.

Le altre (poche) novità della patch

Uno scatto del gioco che raffigura gli Helldiver affrontare i Terminidi

Per il resto, si tratta di una patch di routine senza aggiunte particolarmente impattanti, per quanto la storia insegna che allo studio piace talvolta omettere qualche dettaglio nelle note delle patch, ad esempio come quando ha introdotto delle nuove tipologie di nemici tra le schiere degli Automaton.

In ogni caso, stando alle note è stato risolto un arresto anomalo dell'applicazione che poteva verificarsi quando l'host abbandonava la partita dopo che si era unito un giocatore, uno che poteva capitare nella schermata del menu del loadout e un terzo che raramente poteva far "crashare" il gioco quando di spostava da o verso la propria nave madre.

Tra i problemi sistemati troviamo la risoluzione di un errore che non permetteva di visualizzare correttamente lo schema dei colori del fucile AR-61 e i Crediti Super disponibili per l'acquisto nei Titoli di Guerra sbloccati. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 1.000.304 di Helldivers 2 disponibile a questo indirizzo.