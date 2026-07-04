Marvel Tokon richiede un account PSN obbligatorio, dunque sarà bloccato in 132 paesi

Non che la questione risulti sorprendente, visto che sarà probabilmente la regola per tutti i giochi PlayStation per PC, ma è confermato che anche Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works per PC e PS5, richiederà un account PSN obbligatorio per giocare, cosa che di fatto lo porta ad essere bloccato in 132 paesi.
Al di là dei possibili fastidi che l'utenza PC possa provare di fronte alla necessità di dover utilizzare un account PlayStation e collegarlo ogni volta che vuole accedere al gioco in questione, c'è un problema più pressante dietro a questa richiesta, ovvero il fatto che Marvel Tokon: Fighting Souls non sarà accessibile in tutti quei paesi in cui non è presente il PlayStation Network.
Lo stesso problema era esploso all'epoca di Helldivers 2, considerando il grande successo del gioco di Arrowhead Studios e soprattutto il fatto che l'obbligatorietà del PSN è emersa successivamente al lancio, ma evidentemente Sony vuole proseguire con questo approccio.
Espandere l'ecosistema, ma non ovunque
La richiesta da parte di Sony è comprensibile nell'ottica di una produzione simile a un first party, (nonostante di fatto sia affidata a un team esterno come Arc System Works): la compagnia vuole che Marvel Tokon: Fighting Souls funzioni anche da vettore per espandere l'utilizzo dell'account PlayStation e dunque l'ecosistema PlayStation.
Al di là delle solite polemiche sull'uso di account specifici al di fuori di quello Steam, che caratterizza sempre la discussione online degli utenti PC, la questione dell'impossibilità di accedere al gioco al di fuori della copertura ufficiale di PSN è forse l'aspetto più problematico.
In effetti, anche in base ai dati di SteamDB risulta questa limitazione, a dire il vero ridotta rispetto all'iniziale mancanza in 177 paesi che aveva caratterizzato Helldivers 2 all'inizio.
È probabile che Sony abbia considerato la quantità di utenti non raggiunti dal PSN poco rilevanti in termini numerici, a fronte della necessità di legare il proprio gioco all'adozione dell'ecosistema PlayStation su PC, che è poi uno degli scopi principali della spinta sui live service su piattaforma Windows.
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