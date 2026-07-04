Marvel Tokon richiede un account PSN obbligatorio, dunque sarà bloccato in 132 paesi

Non che la questione risulti sorprendente, visto che sarà probabilmente la regola per tutti i giochi PlayStation per PC, ma è confermato che anche Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works per PC e PS5, richiederà un account PSN obbligatorio per giocare, cosa che di fatto lo porta ad essere bloccato in 132 paesi.

Al di là dei possibili fastidi che l'utenza PC possa provare di fronte alla necessità di dover utilizzare un account PlayStation e collegarlo ogni volta che vuole accedere al gioco in questione, c'è un problema più pressante dietro a questa richiesta, ovvero il fatto che Marvel Tokon: Fighting Souls non sarà accessibile in tutti quei paesi in cui non è presente il PlayStation Network.

Lo stesso problema era esploso all'epoca di Helldivers 2, considerando il grande successo del gioco di Arrowhead Studios e soprattutto il fatto che l'obbligatorietà del PSN è emersa successivamente al lancio, ma evidentemente Sony vuole proseguire con questo approccio.