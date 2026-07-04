Il director di MachineGames è ora presidente di Arkane: fusione o riorganizzazione in vista?

In queste ore è emerso un dettaglio molto interessante che riguarda Arkane Lyon, ovvero che lo studio director e co-fondatore di MachineGames, Jerk Gustafsson, è stato nominato ufficialmente presidente del team francese, facendo pensare a una possibile fusione o riorganizzazione dei due team.

La questione risulta ufficializzata proprio in questi giorni, in base ai documenti pubblicati in seguito a una riunione interna: Gustafsson è stato nominato presidente di Arkane, sostituendo il dimissionario Leonard Bendel, ufficialmente a partire dal 30 giugno.

Questo risulta particolarmente interessante perché, come emerso nei giorni scorsi, il team francese sarebbe tra quelli a rischio chiusura all'interno dei grossi tagli che si prospettano per Xbox nella prossima settimana e che a dire il vero potrebbe colpire anche la stessa MachineGames, team di Wolfenstein e del recente Indiana Jones e l'Antico Cerchio.