"Non pagheremo più per i fallimenti dei dirigenti": i dipendenti Xbox commentano i licenziamenti

La CWA (Communications Workers of America) ha condotto una conferenza stampa nella quale vari dipendenti sindacalizzati di Xbox hanno parlato contro Microsoft, in relazione ai licenziamenti che paiono in arrivo all'interno di Xbox. Le compagnie a rischio, secondo i report, sarebbero Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Senua), Compulsion Games (South of Midnight) e persino Undead Labs (State of Decay).

Le richieste dei dipendenti di Microsoft e Xbox Un portavoce ha affermato che CWA è sempre più frustrata nei confronti di Microsoft, la quale non ha dato ai rappresentanti il tempo di contrattare: un membro afferma che la compagnia ha ignorato una proposta per quattro mesi di fila. Un altro ha però affermato che Microsoft ha collaborato con Blizzard e il team di World of Warcraft e che gli sviluppatori hanno ottenuto "veri progressi" quest'ultimo fine settimana. Sharma ha sostituito da mesi Phil Spencer a capo di Xbox Le richieste dei dipendenti sono: preavviso in caso di licenziamenti

due anni di diritti di riassunzione (se partono delle assunzioni per la posizione da cui si è stati licenziati, si deve essere riassunti)

una adeguata liquidazione

liquidazione volontaria per evitare licenziamenti involontari

trasferimento dei dipendenti licenziati ad altri studi o ruoli all'interno di Microsoft

maggiori protezioni per tutti i lavoratori, non solo per coloro che sono sindacalizzati

L'impatto sui giocatori secondo Activision Andrew Snell, QA tester di Activision, ha dichiarato insieme a Fatima che le scelte di Microsoft non hanno un impatto solo sui lavoratori, ma anche sui giocatori: "I lavoratori e i giocatori sono dalla stessa parte e non pagheremo più per i fallimenti dei dirigenti". "Noi sviluppatori richiediamo il rispetto per il nostro lavoro e i nostri giochi", ha aggiunto Fatima. "Insieme abbiamo costruito una grande community e toccato le vite di milioni di giocatori in tutto il mondo. Non mancate di rispetto agli sviluppatori. Non mancate di rispetto ai giocatori".

La dichiarazione di un portavoce di Microsoft Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a IGN USA che l'azienda sta lavorando con la CWA per trovare un accordo appropriato. "Rispettiamo il diritto dei membri del nostro team di far sentire la propria voce", ha detto il portavoce. "Abbiamo una lunga storia di collaborazione in buona fede con le organizzazioni sindacali, come dimostrato dai diversi contratti collettivi che i nostri team hanno raggiunto con la CWA e dai nostri principi sul lavoro. Continuiamo a negoziare in buona fede con la CWA per raggiungere accordi in tutta Xbox".