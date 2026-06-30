"Non pagheremo più per i fallimenti dei dirigenti": i dipendenti Xbox commentano i licenziamenti

La CWA (Communications Workers of America) ha condotto una conferenza stampa nella quale vari dipendenti sindacalizzati di Xbox hanno parlato contro Microsoft, in relazione ai licenziamenti che paiono in arrivo all'interno di Xbox.
Le compagnie a rischio, secondo i report, sarebbero Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Senua), Compulsion Games (South of Midnight) e persino Undead Labs (State of Decay).
Le richieste dei dipendenti di Microsoft e Xbox
Un portavoce ha affermato che CWA è sempre più frustrata nei confronti di Microsoft, la quale non ha dato ai rappresentanti il tempo di contrattare: un membro afferma che la compagnia ha ignorato una proposta per quattro mesi di fila. Un altro ha però affermato che Microsoft ha collaborato con Blizzard e il team di World of Warcraft e che gli sviluppatori hanno ottenuto "veri progressi" quest'ultimo fine settimana.
Le richieste dei dipendenti sono:
- preavviso in caso di licenziamenti
- due anni di diritti di riassunzione (se partono delle assunzioni per la posizione da cui si è stati licenziati, si deve essere riassunti)
- una adeguata liquidazione
- liquidazione volontaria per evitare licenziamenti involontari
- trasferimento dei dipendenti licenziati ad altri studi o ruoli all'interno di Microsoft
- maggiori protezioni per tutti i lavoratori, non solo per coloro che sono sindacalizzati
Il commento di un dipendente di ZeniMax Online Studios
"Ci rifiutiamo di essere lasciati all'oscuro mentre l'azienda decide di ristrutturare in un modo che ci colpisce seriamente tutti", ha dichiarato il senior encounter designer di ZeniMax Online Studios, Morgan Goin.
"Veniamo trattati come sacrificabili: valorizzati una settimana e tagliati quella successiva. Perché uno sviluppatore di giochi dovrebbe prendersi la briga di offrire il suo lavoro migliore in queste condizioni? Il duro lavoro e gli ottimi giochi non ti salvano dai licenziamenti sotto Microsoft. Ecco perché ci stiamo unendo in tutta Xbox per far sentire la nostra voce e pretendere una reale assunzione di responsabilità".
"Anche se l'azienda ci definisce troppo costosi da mantenere, sta aumentando di nuovo i prezzi delle console per i giocatori, citando una carenza di RAM che la stessa Microsoft ha aggravato", ha continuato Goin. "Le voci di licenziamenti si rincorrono, i giocatori stanno pagando di più e i dirigenti lo definiscono un reset".
I commenti di Blizzard
La senior environment artist di Diablo, Mahreen Fatima, ha sottolineando che l'investimento di Microsoft nell'IA dimostra che il gigante tecnologico ha denaro in abbondanza. "La dirigenza punta a ricavi e margini per giustificare i nostri tagli e poi, la [scorsa] settimana, ha aumentato i prezzi delle console per i giocatori per la terza volta dal 2025", ha detto Fatima. "Non mancano loro i soldi. Guardate i miliardi che stanno usando per investire nell'IA. Stanno solo scegliendo di non proteggerci".
La senior editor di Blizzard, Alison Veneto, ha affermato che la mancanza di tutele e i licenziamenti imminenti rendono più difficile per le persone svolgere il proprio lavoro, creando problemi a chi cerca di realizzare grandi giochi.
"I miei colleghi vogliono solo concentrarsi sul creare giochi straordinari per i giocatori", ha detto Veneto. "Non vogliono passare ogni giorno a preoccuparsi se sia in arrivo un'altra ondata di licenziamenti. Questo prosciuga l'energia che dovremmo usare per essere creativi. Vogliamo che i licenziamenti non siano trattati come una soluzione rapida per un bilancio trimestrale, ma solo come un'ultima spiaggia assoluta. Ma se sono davvero inevitabili, chiediamo a Microsoft tutele dettate dal buon senso riguardo ai licenziamenti e un vero sforzo per alleggerire il fardello sui dipendenti colpiti, non solo per i lavoratori al tavolo delle trattative, ma per chiunque sarà colpito dai licenziamenti di Xbox. I nostri sviluppatori di giochi se lo meritano".
L'impatto sui giocatori secondo Activision
Andrew Snell, QA tester di Activision, ha dichiarato insieme a Fatima che le scelte di Microsoft non hanno un impatto solo sui lavoratori, ma anche sui giocatori: "I lavoratori e i giocatori sono dalla stessa parte e non pagheremo più per i fallimenti dei dirigenti".
"Noi sviluppatori richiediamo il rispetto per il nostro lavoro e i nostri giochi", ha aggiunto Fatima. "Insieme abbiamo costruito una grande community e toccato le vite di milioni di giocatori in tutto il mondo. Non mancate di rispetto agli sviluppatori. Non mancate di rispetto ai giocatori".
La dichiarazione di un portavoce di Microsoft
Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a IGN USA che l'azienda sta lavorando con la CWA per trovare un accordo appropriato. "Rispettiamo il diritto dei membri del nostro team di far sentire la propria voce", ha detto il portavoce.
"Abbiamo una lunga storia di collaborazione in buona fede con le organizzazioni sindacali, come dimostrato dai diversi contratti collettivi che i nostri team hanno raggiunto con la CWA e dai nostri principi sul lavoro. Continuiamo a negoziare in buona fede con la CWA per raggiungere accordi in tutta Xbox".
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