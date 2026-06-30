Il televisore Philips Ambilight da 65" è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, il Philips Ambilight 'The One' QLED 4K da 65" è su Amazon a 685,40 € rispetto al prezzo mediano di 927,74 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Colori ricchi e immagini nitide
Questo televisore è dotato di luci LED integrate sul retro dello schermo, reattive in base ai contenuti mostrati, per coinvolgerti ulteriormente. Il processore P5 Perfect Picture crea immagini reali con IA deep-learning per colori ricchi e movimento fluido, mentre i colori Quantum Dot in 4K UHD contribuiscono positivamente all'esperienza complessiva.
Per quanto concerne il gaming, potrai vivere gameplay fluidi e senza interruzioni con VRR, 144 Hz e AMD FreeSync. Dolby Vision e Dolby Atmos, infine, ti faranno vivere ogni scena in modo altamente realistico, che si tratti di film, sport o giochi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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