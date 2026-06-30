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Un live-action di Pokémon è stato annunciato: il gioco su cui si basa potrebbe stupirvi

The Pokémon Company ha annunciato un live-action dedicato al mondo di Pokémon, ma questa volta il gioco scelto come ispirazione è uno dei meno prevedibili.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/06/2026
Pikachu
Pokémon Unite
Pokémon Unite
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Pokémon non è nuova agli adattamenti televisivi e cinematografici, compresi quelli live-action come Detective Pikachu. Ora, The Pokémon Company vuole nuovamente provarci, ma il gioco scelto è molto strano.

Infatti, è stato annunciato che sarà sviluppato un cortometraggio live-action (ovvero con attori reali e non completamente animati) di genere drama basato su Pokémon Unite.

Cosa sappiamo sulla serie di Pokémon

Pokémon Unite è il gioco MOBA free to play per Nintendo Switch e dispositivi mobile, realizzato da TiMi Studio Group e co-pubblicato da Tencent Games e The Pokémon Company. L'annuncio è parte della celebrazione del quinto anniversario di Pokémon Unite.

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Secondo l'annuncio, la storia del live-action di Pokémon Unite sarà originale: non è una grande sorpresa visto che il gioco multigiocatore non ha una vera trama, quindi non vi è praticamente nulla su cui basarsi. Non è nemmeno chiaro se sarà una serie nel mondo dei Pokémon o magari una storia ambientata nel mondo reale che segue dei giocatori di Pokémon Unite, magari un modo per pubblicizzare il lato e-sport del videogioco.

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Il cast e altri dettagli saranno svelati più avanti. Non sappiamo quando sarà pubblicata, ma l'anniversario di Pokémon Unite cade il 22 settembre, quindi potrebbe ricevere novità (o addirittura la pubblicazione) in quel periodo.

Ricordiamo poi che Casio ha annunciato il G-Shock Pokémon 30th Anniversary ed è subito un oggetto del desiderio.

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