GCC Pokémon Pocket svela Giorni Giocondi: i dettagli sulla nuova espansione

Includerà ovviamente nuove carte con tanti Pokémon iconici . Vediamo il trailer ufficiale, le immagini e tutte le novità che saranno introdotte.

Tramite un comunicato ufficiale, è stata svelata la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket . Si chiama Giorni Giocondi e sarà disponibile dal 30 giugno 2026.

Le novità di Giorni Giocondi in GCC Pokémon Pocket

L'espansione introdurrà degli eventi speciali:

Evento emblema dedicato a Giorni Giocondi (da inizio luglio a metà luglio): i premi saranno nuovi emblemi, Sabbialuce e "altri oggetti"

(da inizio luglio a metà luglio): i premi saranno nuovi emblemi, Sabbialuce e "altri oggetti" Evento settimanale della community (da metà a fine luglio): scambiandosi carte si ottengono clessidre, accessori speciali e "altri premi"

(da metà a fine luglio): scambiandosi carte si ottengono clessidre, accessori speciali e "altri premi" Evento bonus Zorua di Hisui (da metà a fine luglio): tramite battaglie speciali individuali si possono ottenere dei promo pack della Serie B vol. 10

(da metà a fine luglio): tramite battaglie speciali individuali si possono ottenere dei promo pack della Serie B vol. 10 Evento pesca misteriosa (da metà a fine luglio): le carte promozionali con Growlithe ed Emolga saranno aggiunte alla pesca misteriosa, con anche missioni per ottenere un Buono negozio evento, da scambiare con una carta promozionale

Come potete vedere qui sotto, per ora sono state svelate alcune delle carte dell'espansione come Pikachu, Piplup, Sylveon, Snorlax e non solo. Il tema è la dolcezza delle creature, quindi aspettatevi tutti artwork piacevoli e colorati.

Ricordiamo infine che Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu si svela con un'immagine e nuovi dettagli.