Hisense Q8S, la recensione dello Smart TV MiniLED perfetto per giocare in 4K senza spendere troppo

L'architettura visiva poggia su un pannello ULED 4K Ultra HD integrato con la tecnologia proprietaria Hi-QLED MiniLED. Parallelamente alle doti puramente multimediali, il Q8S si propone come un hub da salotto votato al gaming ad alte prestazioni. A fronte di specifiche molto complete, che vedremo tra poco nel dettaglio, e di un posizionamento commerciale decisamente competitivo, siamo insomma davanti a un TV che si candida a diventare uno dei principali punti di riferimento della categoria. Vediamo se è davvero così nella nostra recensione dell'Hisense Q8S .

Il debutto sul mercato dell'Hisense Q8S pone un tassello importante nel completamento della gamma Mini LED 2026 del produttore asiatico . Il posizionamento di questo modello punta a ridefinire i confini del segmento medio, proponendo un equipaggiamento tecnologico avanzato a fronte di un prezzo su strada estremamente aggressivo: per i tagli più commerciali, come il 55 pollici che abbiamo testato, siamo stabilmente al di sotto della soglia dei 600 euro.

Caratteristiche tecniche del TV Hisense Q8S

Il Q8S si posiziona come uno dei pilastri centrali della gamma MiniLED 2026 di Hisense, configurandosi come una proposta concreta per chi cerca tecnologie di riproduzione moderne senza i listini proibitivi dei top di gamma. Il cuore pulsante della struttura visiva è un pannello ULED 4K assistito dal processore Hi-View AI Engine, un chip che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la resa cromatica, la fluidità delle scene in movimento e l'upscaling dei contenuti a bassa risoluzione.

A differenza dei tradizionali schermi a LED, la tecnologia Hi-QLED MiniLED impiegata sul Q8S sfrutta una retroilluminazione a zone indipendenti per garantire un contrasto nativo eccellente e neri decisamente profondi, ideali per le sessioni di visione al buio. Sul fronte dei formati HDR la compatibilità è pressoché totale, includendo sia il Dolby Vision IQ sia l'HDR10+ adaptive.

Per gli appassionati di gaming, il Q8S promette di essere un compagno da gioco estremamente solido. Il televisore supporta una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz nativi e offre quattro porte HDMI; di queste, due sono in versione 2.1 e abilitate al transito dei segnali ad alto refresh rate e alle tecnologie VRR, incluso l'AMD FreeSync Premium. Purtroppo una delle due è, come spesso accade, legata al canale di ritorno audio eARC, mentre le restanti due porte HDMI rimangono limitate alla funzione ALLM, senza supporto al refresh massimo. Il tempo di risposta del pannello è ridotto, il che garantisce un'azione di gioco reattiva e priva di scie fastidiose.

Hisense Q8S da 55 pollici

La gestione delle funzionalità smart è affidata alla piattaforma proprietaria VIDAA Smart OS, un'interfaccia fluida e immediata nella navigazione quotidiana. Un netto valore aggiunto rispetto alla concorrenza diretta è rappresentato dal comparto audio: Hisense non si è limitata a dei diffusori standard, ma ha integrato un sistema con subwoofer dedicato per dare corpo alle basse frequenze, rifinendo il tutto con il supporto Dolby Atmos e un'accurata calibrazione acustica curata in collaborazione con gli esperti di Devialet.

L'Hisense Q8S viene distribuito in un ampio ventaglio di diagonali che spaziano dai 50 pollici fino al colossale taglio da 85 pollici; il modello da 55 pollici oggetto di questa recensione costerebbe di listino 750 euro, ma nell'ultimo mese abbiamo visto il suo prezzo stabilmente sotto i 600 euro.

Scheda tecnica TV Hisense 55Q8S