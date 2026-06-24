Hisense Q8S, la recensione dello Smart TV MiniLED perfetto per giocare in 4K senza spendere troppo

Il debutto sul mercato dell'Hisense Q8S pone un tassello importante nel completamento della gamma Mini LED 2026 del produttore asiatico. Il posizionamento di questo modello punta a ridefinire i confini del segmento medio, proponendo un equipaggiamento tecnologico avanzato a fronte di un prezzo su strada estremamente aggressivo: per i tagli più commerciali, come il 55 pollici che abbiamo testato, siamo stabilmente al di sotto della soglia dei 600 euro.
L'architettura visiva poggia su un pannello ULED 4K Ultra HD integrato con la tecnologia proprietaria Hi-QLED MiniLED. Parallelamente alle doti puramente multimediali, il Q8S si propone come un hub da salotto votato al gaming ad alte prestazioni. A fronte di specifiche molto complete, che vedremo tra poco nel dettaglio, e di un posizionamento commerciale decisamente competitivo, siamo insomma davanti a un TV che si candida a diventare uno dei principali punti di riferimento della categoria. Vediamo se è davvero così nella nostra recensione dell'Hisense Q8S.
Caratteristiche tecniche del TV Hisense Q8S
Il Q8S si posiziona come uno dei pilastri centrali della gamma MiniLED 2026 di Hisense, configurandosi come una proposta concreta per chi cerca tecnologie di riproduzione moderne senza i listini proibitivi dei top di gamma. Il cuore pulsante della struttura visiva è un pannello ULED 4K assistito dal processore Hi-View AI Engine, un chip che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la resa cromatica, la fluidità delle scene in movimento e l'upscaling dei contenuti a bassa risoluzione.
A differenza dei tradizionali schermi a LED, la tecnologia Hi-QLED MiniLED impiegata sul Q8S sfrutta una retroilluminazione a zone indipendenti per garantire un contrasto nativo eccellente e neri decisamente profondi, ideali per le sessioni di visione al buio. Sul fronte dei formati HDR la compatibilità è pressoché totale, includendo sia il Dolby Vision IQ sia l'HDR10+ adaptive.
Per gli appassionati di gaming, il Q8S promette di essere un compagno da gioco estremamente solido. Il televisore supporta una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz nativi e offre quattro porte HDMI; di queste, due sono in versione 2.1 e abilitate al transito dei segnali ad alto refresh rate e alle tecnologie VRR, incluso l'AMD FreeSync Premium. Purtroppo una delle due è, come spesso accade, legata al canale di ritorno audio eARC, mentre le restanti due porte HDMI rimangono limitate alla funzione ALLM, senza supporto al refresh massimo. Il tempo di risposta del pannello è ridotto, il che garantisce un'azione di gioco reattiva e priva di scie fastidiose.
La gestione delle funzionalità smart è affidata alla piattaforma proprietaria VIDAA Smart OS, un'interfaccia fluida e immediata nella navigazione quotidiana. Un netto valore aggiunto rispetto alla concorrenza diretta è rappresentato dal comparto audio: Hisense non si è limitata a dei diffusori standard, ma ha integrato un sistema con subwoofer dedicato per dare corpo alle basse frequenze, rifinendo il tutto con il supporto Dolby Atmos e un'accurata calibrazione acustica curata in collaborazione con gli esperti di Devialet.
L'Hisense Q8S viene distribuito in un ampio ventaglio di diagonali che spaziano dai 50 pollici fino al colossale taglio da 85 pollici; il modello da 55 pollici oggetto di questa recensione costerebbe di listino 750 euro, ma nell'ultimo mese abbiamo visto il suo prezzo stabilmente sotto i 600 euro.
Scheda tecnica TV Hisense 55Q8S
- Display: ULED Hi-QLED MiniLED da 55 pollici (disponibile anche nei tagli da 50", 65", 75" e 85"), risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Processore: Hi-View AI Engine
- Frequenza di aggiornamento: 144 Hz (Native 144Hz Game Mode)
- HDR supportati: HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptive, HLG, Dolby Vision IQ
- Luminosità picco HDR: 600 nit
- Contrasto: Gestito tramite zone indipendenti di local dimming (128 zone sul 55", ma variano da 144 sul 50" fino a 264 sull'85")
- Connettività: 4 HDMI (2 porte HDMI 2.1 compatibili con ALLM, 144Hz e VRR, di cui una eARC; 2 porte HDMI 2.1 ALLM), USB 3.0
- VRR: VRR (144Hz), AMD FreeSync Premium
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4G e 5G
- Bluetooth: Sì
- Sistema operativo: VIDAA Smart OS
- Supporto audio: Dolby Atmos, sistema da 40W totali (2x10 W + 20 W con subwoofer integrato), calibrazione audio Tuned by Devialet
- Montaggio: Predisposizione VESA 200 x 300 mm
- Accessori: Stand centrale, telecomando
- Dimensioni (riferite al 55 pollici): 1226 x 772 x 280 mm (con base) | 1226 x 715 x 59 mm (senza base)
- Peso (riferito al 55 pollici): 14,1 kg
- Prezzo di listino:
- 85Q8S: 1.799 €
- 75Q8S: 1.299 €
- 65Q8S: 1.199 €
- 55Q8S: 849 €
- 50Q8S: 749 €
Design
L'Hisense Q8S non si distigue in modo particolare per il suo stile, puntando su linee pulite e un profilo minimalista. Il frontale adotta un design quasi privo di cornici su tre lati, una scelta progettuale che massimizza il coinvolgimento visivo e riduce al minimo le distrazioni periferiche durante la visione. Solo il bordo inferiore risulta leggermente più pronunciato per ospitare il logo del brand e il piccolo alloggiamento centrale dedicato ai sensori di stato, mantenendo comunque un rigore geometrico sobrio ed elegante.
Una nota di merito va al supporto centrale, che rappresenta una soluzione decisamente più versatile rispetto ai classici piedini posizionati alle estremità laterali dello schermo. Hisense ha optato per una solida piastra rettangolare piatta caratterizzata da una raffinata finitura ad effetto metallo spazzolato con bordi smussati. I due montanti arretrati non solo garantiscono un'ottima stabilità al pannello e un minimo di gestione dei cavi, ma sollevano il TV a un'altezza ideale per accogliere una soundbar sottostante senza il rischio di coprire la porzione attiva del display.
Di profilo, lo spessore complessivo del telaio è superiore rispetto a quello di un tradizionale OLED o di un LED Edge. Si tratta però di un ingombro strutturale fisicamente necessario per ospitare la complessa matrice di diodi della retroilluminazione MiniLED e i relativi sistemi di ventilazione e dissipazione del calore. Il guscio posteriore è realizzato in policarbonato rigido stampato con una trama a reticolo che ne muove la superficie. Molto intelligente la disposizione degli ingressi: sia la paratia delle connessioni sia l'alloggiamento del cavo di alimentazione sono stati ricavati all'interno di nicchie incassate a orientamento laterale. Questo accorgimento è fondamentale per chi desidera installare il televisore a parete tramite staffa VESA, poiché evita che i connettori subiscano piegature forzate o creino spessore contro il muro.
Il telecomando in dotazione privilegia la massima praticità d'uso quotidiana. Costruito in plastica nera satinata con angoli arrotondati, offre un'impugnatura ergonomica e un layout dei comandi densamente popolato, dove spiccano un pad direzionale circolare molto preciso e una generosa serie di tasti di scelta rapida per l'accesso immediato alle principali piattaforme di streaming.
Esperienza d'uso
Nell'utilizzo quotidiano l'Hisense Q8S si dimostra un televisore solido, capace di offrire un'esperienza visiva complessivamente appagante e ben bilanciata. In SDR il funzionamento della retroilluminazione è ottimale per gli ambienti domestici standard, mentre in HDR il comportamento del sistema MiniLED rivela una gestione dinamica particolare, ma piuttosto comune in questa fascia. Analizzando i picchi luminosi, il TV esprime il meglio di sé su porzioni di schermo medio-ampie, dove riesce a superare agevolmente i 600 nit, garantendo un buon impatto visivo anche di giorno. Al contrario, sulle alte luci confinate in aree minuscole, come una stella o un piccolo riflesso brillante, l'algoritmo di local dimming sceglie una strada prudente: frena la retroilluminazione scendendo sotto i 200 nit per scongiurare il fenomeno del blooming.
Il risultato è un quadro visivo pulito e privo di aloni al buio, che però rinuncia a parte della brillantezza tipica dei MiniLED di fascia alta nelle scene HDR più complesse. Dal punto di vista cromatico, il Q8S sfoggia un volume colore ricco grazie alla tecnologia Hi-QLED, coprendo quasi interamente lo spazio standard Rec.709 e offrendo una buona base per il DCI-P3 cinematografico.
Tuttavia, la taratura di fabbrica in modalità Filmmaker SDR tende a privilegiare tonalità calde: i grafici generati da DisplayCAL evidenziano una netta dominante rossastra nelle scene a medio-bassa luminosità e una parallela carenza del canale blu che si riflette sulla naturalezza dei grigi e degli incarnati.
I neri beneficiano della profondità nativa del pannello VA, che garantisce un contrasto molto profondo nelle scene scure, sebbene l'angolo di visione rimanga ristretto: spostandosi dall'asse centrale dello schermo si avverte una fisiologica perdita di saturazione, un comportamento tipico di questa tecnologia di schermi.
La fluidità del sistema è affidata a VIDAA Smart OS, una piattaforma proprietaria snella, priva di impuntamenti e dotata di una vasta selezione di applicazioni per lo streaming. L'interfaccia è immediata, sebbene includa inserzioni pubblicitarie non completamente disattivabili nei menu. Sul fronte dell'elaborazione d'immagine, il processore Hi-View AI Engine svolge un buon lavoro nell'upscaling delle sorgenti in definizione standard o Full HD, restituendo un quadro complessivamente nitido senza introdurre artefatti grossolani o un'enfatizzazione artificiale dei contorni.
Un netto valore aggiunto rispetto alla concorrenza diretta è rappresentato dal comparto audio integrato: la collaborazione con Devialet e la presenza del subwoofer posteriore da 20W regalano una corposità e una presenza sulle basse frequenze sorprendente, rendendo superfluo l'acquisto di una soundbar esterna economica.
Videogiochi
Il terreno di gioco è l'ambito in cui l'Hisense Q8S sfoggia gran parte del suo potenziale, proponendosi come una delle alternative più appetibili per i giocatori, almeno in questa fascia di prezzo. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento nativa fino a 144Hz, una caratteristica di alto profilo sfruttata appieno dalle schede video PC. La connettività prevede quattro porte HDMI complessive: le prime due offrono la piena larghezza di banda HDMI 2.1 per gestire il 4K a 144Hz, il Variable Refresh Rate (VRR) e l'AMD FreeSync Premium. Le altre due porte rimangono invece limitate alla larghezza di banda standard, pur mantenendo il supporto all'ALLM. La reattività ai comandi è eccellente, assistita da un input lag ridotto e da un tempo di risposta del pannello di 6 ms che limita la sfocatura nei movimenti rapidi.
Il televisore si interfaccia senza incertezze con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, supportando anche la risoluzione 1440p a 120Hz per i titoli che la richiedono. Manca il supporto al Dolby Vision per il gaming (limitandosi all'HDR10 standard in modalità gioco), ma la resa complessiva rimane estremamente reattiva. Resta invece assente, almeno per il momento, il supporto ai servizi di gaming in cloud, anche tramite il browser integrato.
Uso da ufficio
Per chi intende utilizzare questo Hisense occasionalmente come monitor da scrivania o per la produttività da ufficio, il Q8S offre una buona definizione dei caratteri su Windows 11.
Impostando l'etichetta d'ingresso dedicata al PC, l'elettronica abilita correttamente il segnale Chroma 4:4:4 senza compressione del colore, garantendo una lettura dei testi priva di sbavature cromatiche e un comfort visivo ottimale anche in ambienti di lavoro molto illuminati.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.0
L'Hisense Q8S si configura come una proposta interessante per il mercato di fascia media: pur attestandosi su un prezzo che scende stabilmente sotto la soglia dei 600 euro, mette sul piatto un pacchetto tecnologico che spesso è prerogativa di modelli ben più costosi. La sinergia tra il pannello VA e la retroilluminazione Mini-LED assicura neri profondi e un contrasto nativo eccellente, mentre il comparto audio curato da Devialet e la ricca dotazione per il gaming lo proiettano ai vertici della sua categoria per versatilità. I veri compromessi risiedono nella calibrazione di fabbrica, ma nel complesso siamo di fronte a un televisore straordinario per rapporto qualità-prezzo, candidato naturale a diventare uno dei best-buy di riferimento del segmento.
PRO
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Contrasto profondo e local dimming efficace nel contenere gli aloni
- Comparto audio ottimo
- Pacchetto gaming completo
CONTRO
- Calibrazione di fabbrica non eccellente
- Luminosità di picco HDR frenata per prevenire il blooming
- Interfaccia smart VIDAA OS fluida, ma senza supporto al cloud gaming
- Angolo di visione orizzontale ristretto rispetto ad altri competitor
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.