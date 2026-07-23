GCC Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione Sovrano dei Cieli: data di uscita, carte e novità

The Pokémon Company ha annunciato oggi la nuova espansione intitolata Sovrano dei Cieli per l'app GCC Pokémon Pocket, che porta con sé nuove buste di espansione e altre novità e che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 luglio 2026.
Dopo Assalto dei Paradossi e Giorni Giocondi, l'espansione Sovrano dei cieli consente di arricchire la propria collezione su GCC Pokémon Pocket introducendo nuove carte inedite, con illustrazioni che richiamano una particolare atmosfera, ispirata a un temporale in arrivo, in base a quanto riferito nel comunicato.
L'espansione segna anche l'atteso esordio di Mega Rayquaza ex tra le carte che si possono ottenere nei nuovi pacchetti, oltre ad altri personaggi decisamente interessanti.
Tante novità in arrivo con la nuova espansione
In Sovrano dei Cieli sarà possibile trovare potenti creature come Mega Metagross ex e Mega Gallade ex, oltre a nuove carte Allenatore legate ad Energie ed Evoluzioni.
Con l'espansione arrivano anche numerosi aggiornamenti, tra i quali le seguenti novità:
- Condivisione mazzi: Un nuovo aggiornamento permetterà ai giocatori di condividere i propri mazzi tramite codici QR con modelli 2D
- Registrazione nel Dex: Le carte presenti in diverse buste di espansione verranno registrate nel Dex per ciascun pacchetto corrispondente, conteggiando in modo retroattivo anche quelle già ottenute
- Buste con rarità garantita: Verrà introdotta una nuova categoria di buste di espansione "◆◆◆◆ o superiore garantito" che, al soddisfacimento di determinati requisiti, garantirà una carta di rarità pari o superiore a ◆◆◆◆ alla successiva apertura di una busta della stessa espansione
- Missioni di Bentornato: I giocatori che non effettuano l'accesso da un determinato periodo di tempo potranno ottenere pacchetti fino a 120 clessidre grazie all'introduzione delle speciali missioni di bentornato
Con il prossimo arrivo dell'espansione, a partire dalla fine di luglio, si terranno poi diversi eventi all'interno di GCC Pokémon Pocket.
Vediamo di cosa si tratta:
- Missioni regalo Mazzi Elite (fine luglio - fine ottobre)
- Missioni Collezione di Carte utili (fine luglio - fine ottobre)
- Missioni Evento Estivo (fine luglio - inizio agosto)
- Evento emblema dedicato a Sovrano dei cieli (inizio-metà agosto)
- Evento settimanale della community (inizio-metà agosto)
- Evento Bonus Mega Heracross ex (metà-fine agosto)
- Evento pesca misteriosa (metà-fine agosto)
- Ritorno delle buste di espansione Deluxe Pack: ex (metà-fine agosto)
Appuntamento dunque al 30 luglio per questa nuova fase di GCC Pokémon Pocket.