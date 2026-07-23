GCC Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione Sovrano dei Cieli: data di uscita, carte e novità

The Pokémon Company ha annunciato oggi la nuova espansione intitolata Sovrano dei Cieli per l'app GCC Pokémon Pocket, che porta con sé nuove buste di espansione e altre novità e che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 luglio 2026.

Dopo Assalto dei Paradossi e Giorni Giocondi, l'espansione Sovrano dei cieli consente di arricchire la propria collezione su GCC Pokémon Pocket introducendo nuove carte inedite, con illustrazioni che richiamano una particolare atmosfera, ispirata a un temporale in arrivo, in base a quanto riferito nel comunicato.

L'espansione segna anche l'atteso esordio di Mega Rayquaza ex tra le carte che si possono ottenere nei nuovi pacchetti, oltre ad altri personaggi decisamente interessanti.