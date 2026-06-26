Casio ha annunciato il G-Shock Pokémon 30th Anniversary ed è subito un oggetto del desiderio

L'orologio in questione segue lo stile classico del G-Shock a grandi linee, ma introduce una serie di particolarità e personalizzazioni a tema Pokémon che richiamano i primi capitoli della serie, con caratterizzazioni un po' anni 90 che faranno la gioia degli appassionati.

Un orologio per veri collezionisti

Si tratta, per la precisione, di un modello speciale di G-Shock GA-110 con cassa e cinturino semi-trasparenti in resina e quadrante, pulsanti, lancette e ghiera che riprendono alcune colorazioni tipiche dei Pokémon, in particolare rosso, verde e blu richiamando proprio i primi capitoli videoludici.

Il quadrante del Casio in stile Pokémon

Il quadrante secondario posto a sinistra mostra inoltre la figura di un Pikachu di spalle, riprendendo anche questo la colorazione tipica della Poké Ball.

Altre raffigurazioni di Pokémon vari sono inoltre visibili sul cinturino, come silhouette in controluce che non appesantiscono più di tanto l'aspetto dell'orologio, di per sé comunque alquanto "giocattolo", visti colori e materiali utilizzati.

Il nuovo Casio G-Shock Pokémon GA-110PKM-7A verrà venduto in USA al prezzo di 270 dollari, con prenotazioni previste per il primo luglio e vendita prevista per il 17 luglio, ma il problema sarà probabilmente la tiratura, visto che pare essere decisamente limitata rispetto alla richiesta.