Un nuovo leak svela le possibili specifiche di Xiaomi 18 Pro con display da 6,4" e doppia fotocamera da 200 MP

Precedenti anticipazioni indicano inoltre la presenza di una fotocamera principale SmartSens da 200 megapixel con tecnologia LOFIC , affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel .

Xiaomi sarebbe pronta a cambiare strategia per l'uscita della serie 18: prima i modelli Pro e poi gli Standard

Autonomia e design di Xiaomi 18 Pro

Anche l'autonomia dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del dispositivo. Sebbene la capacità della batteria non sia stata confermata nel nuovo leak, precedenti indiscrezioni parlavano di un'unità vicina ai 7.000 mAh. Sarebbe inoltre previsto il supporto alla ricarica rapida cablata e wireless da 100 W. Il design dovrebbe mantenere uno stile essenziale, accompagnato da una certificazione per un'elevata resistenza all'acqua.

Alcune fonti sostengono inoltre che il dispositivo conserverà il display posteriore, arricchito da nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, mentre il pannello frontale potrebbe integrare una modalità dedicata alla tutela della privacy simile a quella proposta da Samsung. Secondo le attuali indiscrezioni, Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max potrebbero debuttare nel mese di settembre.