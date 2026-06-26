Un nuovo leak svela le possibili specifiche di Xiaomi 18 Pro con display da 6,4" e doppia fotocamera da 200 MP

Le prime indiscrezioni sulla futura serie Xiaomi 18 continuano ad arricchirsi di nuovi dettagli. Secondo quanto emerso, il produttore cinese potrebbe presentare ufficialmente la nuova famiglia di smartphone flagship nel mese di settembre in Cina, introducendo modelli destinati a raccogliere l'eredità della generazione precedente.
Le informazioni più recenti riguardano in particolare quello che sembrerebbe essere lo Xiaomi 18 Pro. Il dispositivo dovrebbe adottare un display da circa 6,4 pollici, leggermente più grande rispetto a quello utilizzato dal precedente Xiaomi 17. Per la sicurezza, il telefono dovrebbe integrare un lettore di impronte digitali a ultrasuoni posizionato sotto il display.
Prestazioni e fotocamera del futuro Xiaomi 18 Pro
Sul fronte delle prestazioni, le indiscrezioni parlano dell'adozione del nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, destinato alla fascia più alta del mercato. Tra gli aspetti che attirano maggiormente l'attenzione figura il comparto fotografico.
Secondo il leak, lo Xiaomi 18 Pro potrebbe essere equipaggiato con due sensori da 200 megapixel, uno dei quali utilizzerebbe un sensore fotografico di grandi dimensioni.
Precedenti anticipazioni indicano inoltre la presenza di una fotocamera principale SmartSens da 200 megapixel con tecnologia LOFIC, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel.
Autonomia e design di Xiaomi 18 Pro
Anche l'autonomia dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del dispositivo. Sebbene la capacità della batteria non sia stata confermata nel nuovo leak, precedenti indiscrezioni parlavano di un'unità vicina ai 7.000 mAh. Sarebbe inoltre previsto il supporto alla ricarica rapida cablata e wireless da 100 W. Il design dovrebbe mantenere uno stile essenziale, accompagnato da una certificazione per un'elevata resistenza all'acqua.
Alcune fonti sostengono inoltre che il dispositivo conserverà il display posteriore, arricchito da nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, mentre il pannello frontale potrebbe integrare una modalità dedicata alla tutela della privacy simile a quella proposta da Samsung. Secondo le attuali indiscrezioni, Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max potrebbero debuttare nel mese di settembre.
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