007 First Light supera Forza Horizon 6 nella classifica dei giochi più venduti in USA a maggio

Almeno sul fronte software, insomma, il mercato videoludico dimostra una notevole vivacità in USA con una spesa totale di 3,8 miliardi di dollari a maggio, cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e proseguendo un trend positivo dall'inizio dell'anno, visto che la spesa per i contenuti in totale è cresciuta del 25% rispetto all'anno precedente.

Il risultato è interessante, considerando che ci sono state ben cinque nuove uscite nel corso di maggio e hanno fatto tutte decisamente bene, a fronte di un mercato hardware che invece sta dimostrando delle grosse difficoltà anche in USA, almeno in base ai dati emersi per maggio, con PS5 e Xbox Series X e S che crollano .

Circana ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato dei videogiochi in USA per quanto riguarda maggio 2026, con la consueta classifica che mostra 007 First Light al primo posto , seguito da Forza Horizon 6 e altre due new entry .

La top ten dei videogiochi più venduti in USA a maggio 2026

Il risultato più curioso è il fatto che 007 First Light abbia superato Forza Horizon 6, nonostante quest'ultimo abbia fatto di per sé dei numeri davvero notevoli, ma bisogna anche notare come il gioco Xbox sia disponibile su due sole piattaforme (PC e Xbox Series X|S) e sia anche su Game Pass, al contrario del gioco IO Interactive che è pienamente multipiattaforma e distribuito come gioco premium standard.

Per il resto, le altre new entry si dispongono a seguire, con LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in terza posizione e Subnautica 2 in quarta, mentre Yoshi and the Mysterious Book si posiziona all'ottavo posto.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in USA a maggio:

007 First Light Forza Horizon 6 LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro Subnautica 2 Tomodachi Life: Una Vita da Sogno MLB: The Show 26 Crimson Desert Yoshi and the Mysterious Book Call of Duty: Black Ops 7 Mario Kart World

Il resto della top ten è composto in buona parte da titoli già presenti in posizioni simili nel mese precedente, con Tomodachi Life che perde la prima posizione e sente in quinta e Crimson Desert che passa dalla posizione 3 alla 7.