Takashi Tezuka resta in Nintendo: la storica figura lascia il ruolo di executive ma torna producer

Il mese scorso avevamo riferito che Tezuka stava per andare in pensione , e trattandosi di uno dei nomi dietro ai più grandi successi di Nintendo sembrava essere un altro dei vari abbandoni storici che abbiamo visto in questo periodo, ma sembra che in questo caso non si tratti di una totale uscita di scena.

Avevamo riportato qualche tempo fa che Takashi Tezuka , una delle figure storiche di maggior rilievo all'interno di Nintendo , avrebbe lasciato la compagnia alla fine di giugno, ma c'è una correzione da fare: Tezuka infatti lascerà il suo ruolo di executive ma non andrà in pensione, restando a disposizione dell'azienda in un altro ruolo.

Una carriera infinita

Per chi non lo conoscesse, Takashi Tezuka ha messo la propria firma su gran parte dei maggiori successi di Nintendo, con una storia che risulta intrecciata a quella di Shigeru Miyamoto, entrato all'interno della compagnia nel lontano 1984.

Ha lavorato a oltre 160 giochi Nintendo, tra i quali figurano i primi tre Super Mario Bros. in qualità di designer, vari capitoli di The Legend of Zelda come director o supervisore, Super Mario World come director e, più di recente, produttore per altri titoli di Mario e Animal Crossing, tra gli altri.

Dopo 42 anni di onorata carriera, dunque, Tezuka non è ancora pronto per andare in pensione e continuerà a lavorare per Nintendo in qualità di Production Producer, dopo che avrà lasciato l'attuale ruolo di Executive Officer e tornando dunque a un ruolo più vicino alla produzione effettiva di videogiochi.