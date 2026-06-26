La Stim Machine prende in giro la Steam Machine: costa uguale, ma ha caratteristiche migliori

La nuova Steam Machine di Valve non ha convinto tutti, in particolare per quanto riguarda il rapporto prezzo / componenti hardware installati. Il dibattito online si è ingigantito dal momento dell'annuncio delle specifiche e dei prezzi del PC della casa di Half-Life 2 e non sono mancati meme e prese in giro varie per sottolineare i punti più controversi dell'offerta.

In particolare, sta facendo discutere un'iniziativa promozionale che parte proprio dal parodizzare Steam Machine, dovuta al rivenditore francese LDLC che ha inserito a listino il "LDLC PC STIM", chiamato anche "Stim Machine", un personal computer da gioco dalle dimensioni compatte che fa chiaramente il verso al dispositivo e al sistema operativo SteamOS di Valve.