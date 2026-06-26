La Stim Machine prende in giro la Steam Machine: costa uguale, ma ha caratteristiche migliori

La nuova Steam Machine di Valve non ha convinto tutti, in particolare per quanto riguarda il rapporto prezzo / componenti hardware installati. Il dibattito online si è ingigantito dal momento dell'annuncio delle specifiche e dei prezzi del PC della casa di Half-Life 2 e non sono mancati meme e prese in giro varie per sottolineare i punti più controversi dell'offerta.
In particolare, sta facendo discutere un'iniziativa promozionale che parte proprio dal parodizzare Steam Machine, dovuta al rivenditore francese LDLC che ha inserito a listino il "LDLC PC STIM", chiamato anche "Stim Machine", un personal computer da gioco dalle dimensioni compatte che fa chiaramente il verso al dispositivo e al sistema operativo SteamOS di Valve.
Parodia, ma non troppo
L'azienda francese non ha nascosto in alcun modo l'intento dell'operazione: per promuovere il suo hardware ha pubblicato una tabella delle specifiche tecniche che mette fianco a fianco le componenti della Stim Machine con quelle della Steam Machine originale.
Basandosi sulle informazioni ottenibili dalla pagina del prodotto, la strategia di LDLC si basa anche su una leggera differenziazione di prezzo. Il PC STIM, equipaggiato con una scheda grafica RX 9060 XT, viene infatti proposto al pubblico a una cifra di 999 euro, posizionandosi sul mercato a un costo inferiore rispetto ai 1.039 euro richiesti per la controparte targata Valve.
Insomma, l'idea è chiara ed esplicitata anche nello slogan pubblicitario della Stim Machine: hardware migliore allo stesso prezzo o addirittura a un prezzo inferiore.
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