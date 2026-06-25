Valve ha eliminato dalla pagina di Steam Machine i riferimenti al "gaming in 4K a 60 fps"

Valve ha modificato silenziosamente la descrizione di Steam Machine sul suo store ufficiale, rimuovendo la dicitura "gaming in 4K e 60 FPS con FSR". Una promessa che aveva fatto discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni più modeste registrate nei giochi moderni di fascia doppia e tripla A.

La frase è stata sostituita con una formulazione più prudente e misurata, che parla di "gaming fino al 4K con FSR 4.1", ritenuta dalla compagnia evidentemente più in linea con le reali capacità del dispositivo.