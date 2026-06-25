9

Valve ha eliminato dalla pagina di Steam Machine i riferimenti al "gaming in 4K a 60 fps"

Valve ha rivisto la descrizione di Steam Machine, eliminando il riferimento al "4K a 60 fps" e adottando una formula più prudente che riflette meglio le reali prestazioni del dispositivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/06/2026
Steam Machine

Valve ha modificato silenziosamente la descrizione di Steam Machine sul suo store ufficiale, rimuovendo la dicitura "gaming in 4K e 60 FPS con FSR". Una promessa che aveva fatto discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni più modeste registrate nei giochi moderni di fascia doppia e tripla A.

La frase è stata sostituita con una formulazione più prudente e misurata, che parla di "gaming fino al 4K con FSR 4.1", ritenuta dalla compagnia evidentemente più in linea con le reali capacità del dispositivo.

Una descrizione più realistica?

La differenza è significativa: sparisce il riferimento ai 60 fps e la risoluzione diventa un "fino a", probabilmente per ridimensionare le aspettative dei clienti rispetto alle prestazioni del dispositivo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Del resto, Steam Machine si è dimostrata un PC da salotto estremamente compatto ma con prestazioni da fascia entry level, come confermato anche dalle analisi di Digital Foundry, che parlando di una soluzione ideale per giocare a 1080p e per il 1440p con compromessi per la maggior parte dei titoli più impegnativi.

Su Steam sono iniziati i Saldi Estivi con la classica valanga di sconti per tutti i gusti e tasche Su Steam sono iniziati i Saldi Estivi con la classica valanga di sconti per tutti i gusti e tasche

Nel frattempo, nonostante un prezzo di partenza ritenuto fin troppo elevato, Steam Machine risulta comunque esaurita in vari territori, a dimostrazione del grande interesse verso la soluzione da gaming da salotto proposta dalla casa di Gabe Newell.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Valve ha eliminato dalla pagina di Steam Machine i riferimenti al "gaming in 4K a 60 fps"