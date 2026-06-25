Messi ci invita a provare eFootball nel nuovo trailer del gioco

Konami ha pubblicato un nuovo trailer di eFootball in cui Messi ci invita a provare il gioco, e il messaggio è piuttosto chiaro: "Vuoi limitarti a guardare?" Oppure vuoi partecipare attivamente all'azione?

La campagna promozionale, lanciata dalla casa giapponese in vista dei Mondiali, punta a consolidare il grande successo dell'ex Pro Evolution Soccer, che nella sua pur criticata versione free-to-play ha macinato numeri spaventosi su PC, console e dispositivi mobile.

A proposito di Messi, fino al 23 luglio sarà possibile riscattare gratuitamente il leggendario calciatore argentino, che si sta facendo valere anche in questi giorni di competizioni internazionali e si conferma un testimonial d'eccezione per la serie eFootball.

È infatti anche merito suo se il calcio Konami è riuscito a superare addirittura il miliardo di download, che è stato celebrato in-game attraverso l'introduzione di una nuova modalità e lo sblocco delle immancabili ricompense.