Messi ci invita a provare eFootball nel nuovo trailer del gioco

Konami ha pubblicato un nuovo trailer di eFootball in cui Messi ci invita a provare il gioco, e il messaggio è piuttosto chiaro: "Vuoi limitarti a guardare?" Oppure vuoi partecipare attivamente all'azione?
La campagna promozionale, lanciata dalla casa giapponese in vista dei Mondiali, punta a consolidare il grande successo dell'ex Pro Evolution Soccer, che nella sua pur criticata versione free-to-play ha macinato numeri spaventosi su PC, console e dispositivi mobile.
A proposito di Messi, fino al 23 luglio sarà possibile riscattare gratuitamente il leggendario calciatore argentino, che si sta facendo valere anche in questi giorni di competizioni internazionali e si conferma un testimonial d'eccezione per la serie eFootball.
È infatti anche merito suo se il calcio Konami è riuscito a superare addirittura il miliardo di download, che è stato celebrato in-game attraverso l'introduzione di una nuova modalità e lo sblocco delle immancabili ricompense.
Un appuntamento importante
A pochi giorni dal debutto di eFootball Kick-Off! su Nintendo Switch 2, che punta ad allargare ulteriormente il bacino d'utenza della serie, Konami vuole dunque sfruttare al meglio la popolarità dei Mondiali per accogliere nuovi giocatori.
Oltre a ottenere gratuitamente calciatori come il già citato Lionel Messi e Lamine Yamal, gli utenti di eFootball potranno infatti accumulare monete e speciali contratti Selection da utilizzare per ingaggiare giocatori appartenenti alle nazionali argentina e spagnola.
Fra le novità più interessanti figura poi l'evento International Cup 2026: una modalità che permetterà di scegliere la propria nazionale preferita e affrontare un percorso completo attraverso il torneo, partendo dalla fase a gironi fino agli ottavi di finale, con l'obiettivo di conquistare il titolo mondiale.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.