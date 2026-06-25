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Messi ci invita a provare eFootball nel nuovo trailer del gioco

Konami ha pubblicato un nuovo, sensazionale live action trailer di eFootball in cui Messi invita gli appassionati a provare il gioco di calcio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/06/2026
Messi nel nuovo trailer di eFootball
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Konami ha pubblicato un nuovo trailer di eFootball in cui Messi ci invita a provare il gioco, e il messaggio è piuttosto chiaro: "Vuoi limitarti a guardare?" Oppure vuoi partecipare attivamente all'azione?

La campagna promozionale, lanciata dalla casa giapponese in vista dei Mondiali, punta a consolidare il grande successo dell'ex Pro Evolution Soccer, che nella sua pur criticata versione free-to-play ha macinato numeri spaventosi su PC, console e dispositivi mobile.

A proposito di Messi, fino al 23 luglio sarà possibile riscattare gratuitamente il leggendario calciatore argentino, che si sta facendo valere anche in questi giorni di competizioni internazionali e si conferma un testimonial d'eccezione per la serie eFootball.

eFootball supera un miliardo di download e celebra con una nuova modalità, un manga e altro eFootball supera un miliardo di download e celebra con una nuova modalità, un manga e altro

È infatti anche merito suo se il calcio Konami è riuscito a superare addirittura il miliardo di download, che è stato celebrato in-game attraverso l'introduzione di una nuova modalità e lo sblocco delle immancabili ricompense.

Un appuntamento importante

A pochi giorni dal debutto di eFootball Kick-Off! su Nintendo Switch 2, che punta ad allargare ulteriormente il bacino d'utenza della serie, Konami vuole dunque sfruttare al meglio la popolarità dei Mondiali per accogliere nuovi giocatori.

Oltre a ottenere gratuitamente calciatori come il già citato Lionel Messi e Lamine Yamal, gli utenti di eFootball potranno infatti accumulare monete e speciali contratti Selection da utilizzare per ingaggiare giocatori appartenenti alle nazionali argentina e spagnola.

Fra le novità più interessanti figura poi l'evento International Cup 2026: una modalità che permetterà di scegliere la propria nazionale preferita e affrontare un percorso completo attraverso il torneo, partendo dalla fase a gironi fino agli ottavi di finale, con l'obiettivo di conquistare il titolo mondiale.

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