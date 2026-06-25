Il monitor LG UltraGear 27" QHD a 200Hz è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Il prezzo attuale del prodotto è di 178 euro, con un risparmio di circa 120 euro rispetto a quello di listino di 279,99 euro, il più basso mai proposto dalla piattaforma. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box qui sopra.

Le offerte del Prime Day di Amazon si stanno avvicinando alla conclusione, avete ancora poco più di un giorno per approfittare delle numerose promozioni attive. Tra queste troviamo il monitor da gaming LG UltraGear 27GS75Q da 27 pollici , ora proposto con uno sconto del 36% .

Un monitor economico ma con ottime prestazioni

L'LG UltraGear 27GS75Q è un monitor gaming da 27 pollici pensato per offrire reattività, fluidità e una buona qualità d'immagine mantenendo un prezzo accessibile. Il pannello IPS QHD (2560×1440) garantisce colori fedeli, ampi angoli di visione e un livello di dettaglio adatto sia al gioco sia all'uso quotidiano, compresa la visione di contenuti video. La frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 200 Hz tramite overclock, mentre il tempo di risposta di 1 ms GtG assicura un'immagine nitida anche nelle scene più veloci.

Il supporto a NVIDIA G‑Sync e AMD FreeSync contribuisce a eliminare tearing e stuttering, mentre l'HDR10 migliora luminosità e contrasto nei titoli compatibili. Funzioni come Flicker Safe aiutano inoltre a ridurre l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate. Sul fronte della connettività sono presenti HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, rendendolo una scelta adatta sia ai PC gaming moderni sia alle console.