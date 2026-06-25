Su Steam sono iniziati i Saldi Estivi con la classica valanga di sconti per tutti i gusti e tasche

Puntuale come ogni anno, Steam ha dato il via ai suoi tradizionali Saldi Estivi. Chi conosce bene la piattaforma di Valve sa già cosa aspettarsi: migliaia di offerte che coprono qualsiasi genere e fascia di prezzo. Saranno attive fino alle 19:00 italiane del 9 luglio.
Tra le promozioni più interessanti presenti sullo store di Valve spicca Kingdom Come: Deliverance 2, ora a 23,99 euro con uno sconto del 60%, il prezzo più basso mai registrato su Steam. Da segnalare anche il 50% su Battlefield 6, che scende a 34,99 euro, e l'80% su EA Sports FC 26, disponibile a 13,99 euro.
Altre offerte in evidenza
Proseguiamo con le offerte in prima pagina segnalando Warhammer 40.000: Space Marine 2 a 17,99 euro con un invitante sconto del 70%. Monster Hunter Wilds scende oltre la metà del prezzo e viene proposto a 29,39 euro: potrebbe rivelarsi una buona occasione per recuperarlo in vista dell'attesa maxi-espansione Ascendance. Non poteva mancare tra i saldi estivi anche Red Dead Redemption 2 al solito prezzo super conveniente di 14,99 euro.
Per chi vuole spendere poco senza rinunciare a titoli validi, la sezione Grossi sconti in evidenza offre tagli fino anche al 90%. Tra i più convenienti troviamo il remake di Dead Space a 5,99 euro, The Invincible a 2,99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 1,99 euro, Assetto Corsa Competizione a 3,99 euro, Far Cry 4 a 2,99 euro e Call of Duty: Modern Warfare 2 a 6,99 euro.
Che ne pensate, avete già scovato qualche offerta particolarmente interessante su Steam? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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