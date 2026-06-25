Su Steam sono iniziati i Saldi Estivi con la classica valanga di sconti per tutti i gusti e tasche

Puntuale come ogni anno, Steam ha dato il via ai suoi tradizionali Saldi Estivi. Chi conosce bene la piattaforma di Valve sa già cosa aspettarsi: migliaia di offerte che coprono qualsiasi genere e fascia di prezzo. Saranno attive fino alle 19:00 italiane del 9 luglio.

Tra le promozioni più interessanti presenti sullo store di Valve spicca Kingdom Come: Deliverance 2, ora a 23,99 euro con uno sconto del 60%, il prezzo più basso mai registrato su Steam. Da segnalare anche il 50% su Battlefield 6, che scende a 34,99 euro, e l'80% su EA Sports FC 26, disponibile a 13,99 euro.