Pokémon Pokopia è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Il gioco viene proposto al prezzo di 49,49 euro , con un risparmio di circa 30 euro rispetto ai canonici 79,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai visto su Amazon finora. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra. Ricordiamo che il gioco è venduto con il formato "scheda con chiave di gioco": la cartuccia all'interno della confezione non include il titolo completo, che va scaricato tramite Internet.

Un mix tra Pokémon e Animal Crossing

Pokémon Pokopia è un'avventura che unisce elementi da life sim alla Animal Crossing e i Pokémon, per dare una vita a un'avventura rilassata e con meccaniche creative. Il protagonista è un Ditto in forma umanoide, capace di apprendere le mosse dei Pokémon e usarle per modellare l'ambiente: far crescere l'erba con Fogliame, irrigare i campi con Idropompa o modificare il terreno grazie alle abilità di altre creature. L'obiettivo è costruire e far prosperare un villaggio abitato dai Pokémon, che arrivano man mano che la natura si rigenera e il mondo prende forma.

Il gioco alterna raccolta di risorse, costruzione di strutture e interazioni quotidiane con i Pokémon, creando un ritmo lento e accogliente, dove sperimentare, decorare e far crescere il proprio insediamento diventa il centro dell'esperienza. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.