Disponibile la beta 3 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6: vediamo le novità

La terza beta di iOS 26.6 per sviluppatori è disponibile. In attesa di iOS 27, il cui debutto è previsto per il mese di settembre, queste ultime versioni si concentrano principalmente sulla correzione di bug, piuttosto che sull'introduzione di nuove funzionalità. Di seguito riportiamo un pratico riepilogo delle novità introdotte finora.

Inoltre, è stata introdotta una nuova funzione anti-furto pensata per bloccare automaticamente lo smartphone se dovesse essere strappato dalle mani dell'utente, in modo analogo a quanto già fatto da Android. Questa funzione si basa sulla rilevazione di segnali come i dati dell'accelerometro e può essere molto utile.

Come anticipato, questa versione corregge diversi bug e introduce miglioramenti legati alle prestazioni, nonché all'esperienza complessiva. Prima di tutto, è stata introdotta una nuova dicitura legata ai limiti dei contatti bloccati . Se doveste superare il numero massimo, verrete avvisati con una notifica. Non è ancora chiaro il limite effettivo, tuttavia: alcuni utenti segnalano di non essere stati in grado di bloccare ulteriori numeri dopo aver raggiunto il limite di 20.000, mentre altri hanno segnalato problemi dopo 8.000 blocchi.

Disponibile anche la beta 3 di macOS Tahoe 26.6

Oltre a iOS 26.6, è disponibile anche la terza beta di macOS Tahoe 26.6. Anche in questo caso non sono stati introdotti cambiamenti particolari, piuttosto miglioramenti generali. Ricordiamo che con l'arrivo di macOS 27 il sistema si chiamerà macOS Golden Gate e introdurrà le funzionalità della nuova Siri.

A tal proposito, vi ricordiamo che molte di queste novità non saranno disponibili su iOS e iPadOS in Europa a causa del DMA, mentre saranno disponibili su macOS. Non ci resta quindi che attendere questi mesi per scoprire ufficialmente le vere novità con iOS 27. Se dovessimo notare ulteriori cambiamenti particolari, vi aggiorneremo prontamente.