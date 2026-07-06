Marvel's Blade sarebbe al sicuro e Wolfenstein 3 in lavorazione, mentre Arkane viene ristrutturata

In questi giorni stanno circolando rumor sulla possibile chiusura di Arkane Studios e la possibile cancellazione di Marvel's Blade , nel mentre Jerk Gustafsson - director presso MachineGames - è diventato presidente di Arkane e, di conseguenza, c'è l'aria di una ristrutturazione della compagnia.

Il report su Arkane Studios e MachineGames

Premettendo che non abbiamo la certezza di come andranno le cose, secondo Windows Central al momento MachineGames sarebbe al sicuro da chiusure o licenziamenti su larga scala, in particolar modo grazie a Indiana Jones e l'antico Cerchio, che ha ottenuto un livello di successo sufficiente da assicurare l'esistenza dello studio.

Xbox sarebbe interessata a continuare a investire su MachineGames: in produzione ci sarebbe una serie TV di Wolfenstein - che pare in lavorazione presso i produttori della serie TV di Fallout - e anche Wolfenstein 3, seguito di Wolfenstein II: The New Colossus. Il gioco sarebbe inoltre connesso alla serie TV. Non sappiamo però quando potremo avere dettagli ufficiali a riguardo.

Secondo quanto precedentemente riportato, Marvel's Blade dovrebbe essere presentato quest'anno e l'uscita sarebbe fissata per il 2027.