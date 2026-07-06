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Marvel's Blade sarebbe al sicuro e Wolfenstein 3 in lavorazione, mentre Arkane viene ristrutturata

Secondo un nuovo report, Arkane Studios sarebbe in fase di ristrutturazione, ma Marvel's Blade sarebbe al sicuro insieme all'intero team di MachineGames, che si starebbe occupando di Wolfenstein 3.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/07/2026
Marvel's Blade
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In questi giorni stanno circolando rumor sulla possibile chiusura di Arkane Studios e la possibile cancellazione di Marvel's Blade, nel mentre Jerk Gustafsson - director presso MachineGames - è diventato presidente di Arkane e, di conseguenza, c'è l'aria di una ristrutturazione della compagnia.

Windows Central ha condiviso un nuovo report riguardo tutta questa situazione.

Il report su Arkane Studios e MachineGames

Premettendo che non abbiamo la certezza di come andranno le cose, secondo Windows Central al momento MachineGames sarebbe al sicuro da chiusure o licenziamenti su larga scala, in particolar modo grazie a Indiana Jones e l'antico Cerchio, che ha ottenuto un livello di successo sufficiente da assicurare l'esistenza dello studio.

Xbox sarebbe interessata a continuare a investire su MachineGames: in produzione ci sarebbe una serie TV di Wolfenstein - che pare in lavorazione presso i produttori della serie TV di Fallout - e anche Wolfenstein 3, seguito di Wolfenstein II: The New Colossus. Il gioco sarebbe inoltre connesso alla serie TV. Non sappiamo però quando potremo avere dettagli ufficiali a riguardo.

Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire Il team di Wolfenstein 3 starebbe cercando attori per l'FPS in cui i nazisti fanno la cosa giusta: morire

Secondo quanto precedentemente riportato, Marvel's Blade dovrebbe essere presentato quest'anno e l'uscita sarebbe fissata per il 2027.

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