La celebre giacca in pelle firmata da Jensen Huang finisce all’asta per beneficenza: il valore è altissimo

Una delle giacche in pelle più riconoscibili del panorama tecnologico sta per diventare protagonista di un'importante asta benefica. Sotheby's ha infatti annunciato la vendita di una giacca appartenuta a Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, con una stima che oscilla tra i 40.000 e i 60.000 dollari.

L'asta prenderà il via il 7 luglio e avrà come protagonista una giacca in pelle nera Tom Ford, capo che nel corso degli anni è diventato parte integrante dell'immagine pubblica del dirigente. Secondo la casa d'aste, questo indumento è stato associato ad alcuni dei momenti più significativi dell'evoluzione recente del settore tecnologico.