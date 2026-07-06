La celebre giacca in pelle firmata da Jensen Huang finisce all’asta per beneficenza: il valore è altissimo

Una delle giacche in pelle più riconoscibili del panorama tecnologico sta per diventare protagonista di un'importante asta benefica. Sotheby's ha infatti annunciato la vendita di una giacca appartenuta a Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, con una stima che oscilla tra i 40.000 e i 60.000 dollari.
L'asta prenderà il via il 7 luglio e avrà come protagonista una giacca in pelle nera Tom Ford, capo che nel corso degli anni è diventato parte integrante dell'immagine pubblica del dirigente. Secondo la casa d'aste, questo indumento è stato associato ad alcuni dei momenti più significativi dell'evoluzione recente del settore tecnologico.
Jensen Huang ha indossato questa giacca in diverse importanti occasioni
Nel materiale pubblicato da Sotheby's viene evidenziato come Huang abbia indossato questa giacca durante numerose presentazioni di prodotti, conferenze dedicate agli sviluppatori e annunci che hanno accompagnato la crescita dell'intelligenza artificiale. Proprio questo legame con eventi considerati importanti per il settore rappresenta uno degli elementi che ne aumentano il valore storico e collezionistico.
Ad accrescere ulteriormente l'interesse degli appassionati contribuisce la presenza della firma autografa di Jensen Huang direttamente sulla giacca. L'autenticità della firma è stata verificata da James Spence Authentication, società specializzata nella certificazione di autografi.
La verifica della giacca indossata da Jensen Huang
Anche il capo è stato sottoposto a un processo di verifica. Sotheby's spiega infatti che la società Professional Sports Authenticator ha confrontato fotografie dell'epoca con quelle dell'indumento, confermando che si tratta della stessa giacca indossata dal CEO di NVIDIA durante il Tech Day di Hon Hai/Foxconn, tenutosi a Taipei il 18 ottobre 2023.
Negli ultimi anni Jensen Huang è diventato una delle figure più rappresentative dell'industria. Secondo le stime riportate nell'articolo, il suo patrimonio personale sarebbe compreso tra 164 e 200 miliardi di dollari.
Pur considerando il fatto che nel corso della sua carriera abbia probabilmente posseduto più giacche dello stesso modello, questo specifico esemplare viene considerato un pezzo unico per il suo valore simbolico. L'intero ricavato dell'asta sarà destinato a iniziative benefiche
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