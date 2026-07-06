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007 First Light è in offerta al minimo storico su Amazon: scopri tutta la genesi di James Bond

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di 007 First Light fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/07/2026
007 First Light
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di 007 First Light: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 54,49€ (minimo storico) per la versione PS5 del titolo. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: 007 First Light racconta una nuova ed emozionante storia sulle origini di James Bond, mostrando il percorso che ha trasformato un giovane ribelle nel più celebre agente dell'MI6. L'avventura accompagna i giocatori in una coinvolgente esperienza narrativa, ricca di colpi di scena, missioni spettacolari e momenti d'azione dal forte impatto cinematografico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco offre grande libertà di approccio, permettendo di vivere la propria esperienza da vera spia. È possibile scegliere la furtività, infiltrandosi silenziosamente e sfruttando gadget tecnologici e travestimenti, oppure affrontare i nemici a viso aperto con combattimenti corpo a corpo e scontri a fuoco. Ogni situazione può essere risolta in modi differenti, premiando creatività e strategia.

007 First Light 9

Entrando a far parte dell'MI6, i giocatori avranno l'opportunità di mettere continuamente alla prova le proprie capacità. Le missioni potranno essere rigiocate con modificatori aggiuntivi che aumentano la sfida e offrono nuove modalità di completamento. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione.

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