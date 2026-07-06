Niente Collezione Internazionale di Videogiochi: mancano i fondi e il progetto di archivio chiude

L'ambizioso progetto dell'Internationale Computerspielesammlung (ICS), ovvero la Collezione Internazionale di Videogiochi, puntava a creare un archivio di almeno 60.000 titoli da preservare all'interno di un archivio contenente videogiochi su diversi formati, ma in mancanza di fondi pubblici per sovvenzionarlo è stato di fatto chiuso.

L'idea era nata nel 2019 e all'epoca godeva del supporto politico dell'allora ministra del digitale Dorothee Bär, ma nel frattempo la composizione del governo tedesco è cambiata e con questa, evidentemente, anche le sue priorità.

Il progetto prevedeva l'unione di due grandi collezioni: una appartenente al Museo dei Videogiochi di Berlino e l'altra appartenente all'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ovvero l'USK, l'ente di classificazione dei videogiochi in Germania.