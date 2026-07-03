GOG punta sulla preservazione dei giochi dopo l'addio ai dischi di Sony e offre uno sconto ai nuovi clienti

In seguito all'annuncio di Sony relativo alla futura fine della produzione dei dischi ottici, GOG ha rilanciato il proprio impegno a favore della preservazione dei videogiochi, ricordando ai giocatori che i titoli acquistati sulla piattaforma rimangono disponibili nella propria libreria anche in caso di rimozione dalla vendita e che possono essere scaricati e conservati dove si vuole, visto che non hanno alcun DRM. Il digitale fatto bene, quindi.