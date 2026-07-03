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GOG punta sulla preservazione dei giochi dopo l'addio ai dischi di Sony e offre uno sconto ai nuovi clienti

Dopo l'annuncio di Sony sulla futura cessazione della produzione di supporti ottici, GOG ha colto l'occasione per ribadire il proprio impegno nella preservazione dei videogiochi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/07/2026
Il logo di GOG

In seguito all'annuncio di Sony relativo alla futura fine della produzione dei dischi ottici, GOG ha rilanciato il proprio impegno a favore della preservazione dei videogiochi, ricordando ai giocatori che i titoli acquistati sulla piattaforma rimangono disponibili nella propria libreria anche in caso di rimozione dalla vendita e che possono essere scaricati e conservati dove si vuole, visto che non hanno alcun DRM. Il digitale fatto bene, quindi.

Offerta per i nuovi clienti

La società, nata come Good Old Games, sottolinea di essere impegnata da anni nella conservazione del patrimonio videoludico e di aver rafforzato ulteriormente questa iniziativa con il Preservation Program, oltre ad aver introdotto Dreamlist, il sistema che permette agli utenti di votare i giochi che vorrebbero vedere arrivare sullo store.

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Per l'occasione GOG ha annunciato anche una promozione rivolta ai nuovi clienti: chi effettua il primo acquisto sulla piattaforma può ottenere uno sconto del 10% sull'intero ordine utilizzando il codice GOGFTW10 al momento del pagamento. L'offerta è valida sia per i giochi a prezzo pieno sia per quelli già in promozione.

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Attualmente il catalogo di GOG comprende oltre 12.300 giochi, con nuovi titoli aggiunti regolarmente. La piattaforma invita inoltre gli utenti a consultare l'elenco delle offerte disponibili per individuare i giochi e i contenuti aggiuntivi più adatti ai propri interessi e sfruttare così lo sconto dedicato al primo acquisto.

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