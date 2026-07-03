GOG punta sulla preservazione dei giochi dopo l'addio ai dischi di Sony e offre uno sconto ai nuovi clienti

In seguito all'annuncio di Sony relativo alla futura fine della produzione dei dischi ottici, GOG ha rilanciato il proprio impegno a favore della preservazione dei videogiochi, ricordando ai giocatori che i titoli acquistati sulla piattaforma rimangono disponibili nella propria libreria anche in caso di rimozione dalla vendita e che possono essere scaricati e conservati dove si vuole, visto che non hanno alcun DRM. Il digitale fatto bene, quindi.
Offerta per i nuovi clienti
La società, nata come Good Old Games, sottolinea di essere impegnata da anni nella conservazione del patrimonio videoludico e di aver rafforzato ulteriormente questa iniziativa con il Preservation Program, oltre ad aver introdotto Dreamlist, il sistema che permette agli utenti di votare i giochi che vorrebbero vedere arrivare sullo store.
Per l'occasione GOG ha annunciato anche una promozione rivolta ai nuovi clienti: chi effettua il primo acquisto sulla piattaforma può ottenere uno sconto del 10% sull'intero ordine utilizzando il codice GOGFTW10 al momento del pagamento. L'offerta è valida sia per i giochi a prezzo pieno sia per quelli già in promozione.
Attualmente il catalogo di GOG comprende oltre 12.300 giochi, con nuovi titoli aggiunti regolarmente. La piattaforma invita inoltre gli utenti a consultare l'elenco delle offerte disponibili per individuare i giochi e i contenuti aggiuntivi più adatti ai propri interessi e sfruttare così lo sconto dedicato al primo acquisto.
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