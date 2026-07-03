Sony sta spingendo gli studi verso il formato Code in a Box per i futuri giochi PlayStation

Secondo un'indiscrezione, Sony avrebbe inviato un'email interna a diversi studi di sviluppo invitandoli a pubblicare i prossimi giochi per PlayStation nel formato Code in a Box, ovvero confezioni fisiche che contengono un codice per il download del gioco anziché il disco.
La notizia arriva dopo l'annuncio della compagnia dell'addio al formato fisico nel 2028, quindi non stupisce più di tanto.
Il mercato fisico in estinzione
Stando a quanto riportato, la multinazionale giapponese ritiene che questa rappresenti l'unica soluzione praticabile per mantenere vivo il mercato fisico in futuro, in un contesto in cui la distribuzione su supporto ottico sarebbe destinata a ridursi progressivamente fino a sparire del tutto.
Il leaker fa notare che GTA 6 adotterà questo formato, anche se va detto che la decisione di Sony di uccidere il formato fisico è sicuramente precedente all'annuncio del titolo di Rockstar Games, considerando anche come aveva già da tempo ridotto la produzione di Blu-ray.
Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Sony sul contenuto della presunta comunicazione interna né sull'eventuale estensione di questa strategia a tutte le future pubblicazioni PlayStation. Di nostro, abbiamo contattato uno sviluppatore attivo in ambito tripla A da diversi anni che, pur avendoci chiesto di rimanere anonimo, ci ha confermato l'arrivo della comunicazione anche presso lo studio per cui lavora.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.