Valheim costerà il 50% in più con l'arrivo della versione 1.0: conviene comprarlo ora se vi interessa

Valheim è attualmente disponibile su PC e Xbox, ma il 9 settembre arriverà anche su PS5 e Nintendo Switch 2, in occasione della pubblicazione della versione 1.0 . Si tratta di un'ottima notizia, ma c'è ovviamente un altro lato della medaglia: come è tipico per i giochi in Accesso Anticipato che raggiungono la versione "completa", il prezzo salirà.

Il prezzo di Valheim al momento

In altre parole, se giocate su PC o su Xbox è conveniente acquistare il gioco ora, per risparmiare. Inoltre, al momento della scrittura di questa notizia il videogioco costa 9,99€ sia su Steam che sull'Xbox Store, permettendo in pratica di pagarlo un terzo della cifra finale. La promozione terminerà su entrambi i negozi digitali a breve, quindi vi conviene acquistarlo rapidamente se vi interessa.

Ricordiamo che Valheim è un gioco di sopravvivenza e d'azione nel quale iniziamo come un semplice sopravvissuto che non possiede nulla e, raccogliendo risorse, possiamo via via costruire equipaggiamento ed edifici. Il gioco è noto perché permette di creare ampie strutture e negli anni vari giocatori hanno dimostrato la propria creatività, ad esempio creando lo Stormwind Harbor di World of Warcraft.

Ovviamente, su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 non sarà possibile sfruttare il prezzo ridotto, in quanto il gioco non arriverà fino al momento della pubblicazione 1.0.