Valheim è stato annunciato per PS5 con un trailer e il periodo di uscita

Valheim è stato annunciato per PS5 da Iron Gate Studio e Coffee Stain Publishing: sarà disponibile sulla console Sony durante il 2026, come rivela il trailer qui sotto, con una versione aggiornata alle ultime novità.

"Siamo entusiasti che Valheim potrà presto raggiungere ancora più giocatori grazie al prossimo lancio su PlayStation", ha dichiarato Henrik Tornqvist, cofondatore di Iron Gate Studio, in un comunicato stampa.

"Portare sia nuovi giocatori che veterani su una piattaforma inedita permetterà a sempre più persone di esplorare il mondo che abbiamo lavorato così duramente per costruire, e non vediamo l'ora di ascoltare le loro storie mentre si immergono nelle avventure vichinghe."

Gli sviluppatori di Valheim hanno presentato alla Gamescom la nuova espansione del gioco, Call to Arms, che introdurrà importanti aggiornamenti al sistema di combattimento.