Valheim è stato annunciato per PS5 con un trailer e il periodo di uscita

Valheim è stato annunciato per PS5 da Iron Gate Studio e Coffee Stain Publishing: sarà disponibile sulla console Sony durante il 2026, come rivela il trailer qui sotto, con una versione aggiornata alle ultime novità.
"Siamo entusiasti che Valheim potrà presto raggiungere ancora più giocatori grazie al prossimo lancio su PlayStation", ha dichiarato Henrik Tornqvist, cofondatore di Iron Gate Studio, in un comunicato stampa.
"Portare sia nuovi giocatori che veterani su una piattaforma inedita permetterà a sempre più persone di esplorare il mondo che abbiamo lavorato così duramente per costruire, e non vediamo l'ora di ascoltare le loro storie mentre si immergono nelle avventure vichinghe."
Gli sviluppatori di Valheim hanno presentato alla Gamescom la nuova espansione del gioco, Call to Arms, che introdurrà importanti aggiornamenti al sistema di combattimento.
Un percorso convincente
Ad alcuni mesi di distanza dal lancio dell'espansione Ashlands, Valheim si prepara insomma ad approdare anche su PS5, portandosi dietro la sua formula survival per dieci giocatori e le sfide che hanno reso celebre questa esperienza.
Il percorso in accesso anticipato effettuato finora dal titolo di Iron Gate Studio è senza dubbio interessante ed è stato costellato da aggiornamenti, ottimizzazioni e nuovi contenuti, fra cui tre espansioni principali già pubblicate: Hearth & Home, Mistlands e Ashlands.
Il prossimo DLC, Call to Arms, si trova attualmente in fase di test e immaginiamo che il lancio potrebbe coincidere con il debutto del gioco su PS5.