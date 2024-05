Valheim: Ashlands è disponibile, il nuovo bioma è stato aggiunto con un update gratuito

È da parecchio tempo che la community stava aspettando l'arrivo dell'aggiornamento in forma completa, e dopo un periodo di test piuttosto lungo, aperto anche al pubblico , Ashlands è stato infine aggiunto in maniera definitiva al mondo di Valheim, portando con sé tutto il suo fascino e i suoi pericoli distintivi.

Tante novità: nemici, armi e meccaniche di gioco

Ovviamente, a una maggiore quantità di pericoli e scontri più impegnativi corrisponde anche una maggiore ricchezza delle ricompense, e Ashlands è infatti una terra ricca di materiali preziosi ed elementi in grado di aiutare a forgiare nuove armi, armature ed equipaggiamenti esclusivi.

I nuovi nemici Charred sono esseri morti e rianimati, in grado di rappresentare degli avversari particolarmente ostici anche perché si nascondono all'interno di fortezze dotate di notevole resistenza, che costringono ad adottare nuovi metodi di attacco.

Ashlands porta infatti mezzi e armi da assedio: per abbattere le fortezze dei Charred diventa indispensabile adottare nuove strategie attraverso catapulte e mezzi simili, che possano abbattere le difese delle fortificazioni e aprire la strada verso i combattimenti diretti.

Tra i nuovi nemici c'è anche la Fallen Valkyrie, in grado di attaccare dall'alto con una notevole potenza, oltre ai Morgen, che si presentano sempre particolarmente aggressivi. Per il resto, nell'espansione troviamo alcuni elementi esclusivamente legati all'area di Ashlands come ashwood, pietre specifiche ed elementi che consentono di costruire oggetti, armi e armature di nuova tipologia e con caratteristiche inedite, inoltre le nuove gemme per il crafting possono infondere gli elementi di sangue, tempesta o natura nelle armi.