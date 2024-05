Google Gemini inonderà di funzioni Android 15: presentate le ultime novità dell'IA

Durante l'evento I/O di Google di ieri, l'attenzione è stata principalmente rivolta all' intelligenza artificiale , con la presentazione di modelli prettamente a tema come Veo .

Inoltre, quando la finestra dell'app sarà in sovrapposizione, gli utenti riceveranno Suggerimenti Dinamici in relazione al contenuto visualizzato su schermo. La tecnologia Gemini Nano di Google sarà impiegata da Android per condurre ricerche e generare contenuti testuali o visivi in base ai comandi dell'utente.

In continuo divenire

Google assicura che le novità a base di IA saranno disponibili nei prossimi mesi su milioni di dispositivi

L'azienda sta lavorando per potenziare il supporto per la multimodalità di Gemini Nano, prendendo in considerazione "immagini, suoni e linguaggio parlato": una versione aggiornata sarà lanciata sui dispositivi Pixel nei mesi a seguire.

Questo aggiornamento sarà utile per colmare alcune lacune informative, fornendo dettagli aggiuntivi su materiale multimediale inviato e ricevuto, informazioni, suggerimenti e assistenza durante la navigazione online e gli acquisti.

Gli utenti potranno utilizzare anche TalkBack per generare descrizioni dettagliate per immagini senza etichetta direttamente sul dispositivo.

In fase di test c'è anche un'altra funzionalità interessante che sfrutta Gemini Nano per fornire notifiche in tempo reale durante le chiamate, rilevando modelli di conversazione comunemente associati a truffe, come richieste di informazioni riservate come PIN o password.

Questa funzione si integra in modo naturale con la "Call Screen" esclusiva dei Pixel, consentendo all'utente di rispondere alle chiamate attraverso la trascrizione a schermo del contenuto della conversazione.

Inoltre, Google precisa che questi meccanismi di protezione funzioneranno localmente sul dispositivo, garantendo la privacy delle conversazioni.

Inoltre, l'azienda ha annunciato che arriveranno una serie di strumenti aggiuntivi che integreranno l'IA nel cuore di Android 15 atteso per quest'anno, probabilmente insieme al lancio della nuova serie Pixel 9.

Ulteriori informazioni sulle funzioni presentate ieri saranno disponibili tramite ulteriori aggiornamenti dell'azienda.