Assassin's Creed Shadows: l'enigma della clessidra è risolto, spunta un indizio sull'ambientazione

L'enigma della clessidra legato ad Assassin's Creed Shadows, che ha tenuto impegnata la community della serie per varie ore in questi giorni, sembra sia stato infine risolto, con il risultato che sembra puntare a una data, la quale potrebbe avere un significato importante per l'ambientazione del gioco.

A partire da quella sorta di codice composto da caratteri sillabici katakana, gli utenti hanno trovato na sorta di codice numerico corrispondente, il quale poi è stato tradotto in un codice binario, o qualcosa del genere, attraverso vari procedimenti logici.



Non c'è ancora conferma definitiva, ma il risultato finale sembra essere "1579", che pare riferirsi alla data, forse quella in cui ha inizio la storia di Assassin's Creed Shadows, e c'è effettivamente una corrispondenza importante a sostegno di questa ipotesi.