Il cosplay di Selene da Underworld firmato Kalinka Fox è da brividi

Il cosplay di Selene realizzato da Kalinka Fox ci riporta nelle inquietanti atmosfere della saga cinematografica di Underworld, dove vampiri e licantropi si combattono per il controllo del mondo nell'ambito di una guerra di cui gli umani non devono essere al corrente.

L'affascinante personaggio interpretato sul grande schermo da Kate Beckinsale è diventato ben presto una figura iconica per gli appassionati di fantasy, non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per la sua personalità e le sue straordinarie abilità.

Selene fa infatti parte di un'elite di combattenti, i Death Dealer, che si occupano di dare la caccia ai Lycan utilizzando armi caricate con proiettili d'argento: unitamente ai poteri vampirici, si tratta di una combinazione che raramente lascia scampo al nemico.

Kalinka Fox ha ovviamente ricreato l'abbigliamento total black in latex di Selene, prendendosi inevitabilmente qualche libertà ma preservando il carattere della vampira anche grazie al makeup e all'acconciatura, trasmettendoci i brividi di uno scenario buio e piovoso come quelli dei film della serie.