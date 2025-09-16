0

Il cosplay di Selene da Underworld firmato Kalinka Fox è da brividi

Kalinka Fox ha dedicato il suo ultimo cosplay a Selene, l'affascinante vampira della saga cinematografica di Underworld. Il risultato? Da brividi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/09/2025
Selene in Underworld

Il cosplay di Selene realizzato da Kalinka Fox ci riporta nelle inquietanti atmosfere della saga cinematografica di Underworld, dove vampiri e licantropi si combattono per il controllo del mondo nell'ambito di una guerra di cui gli umani non devono essere al corrente.

L'affascinante personaggio interpretato sul grande schermo da Kate Beckinsale è diventato ben presto una figura iconica per gli appassionati di fantasy, non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per la sua personalità e le sue straordinarie abilità.

Selene fa infatti parte di un'elite di combattenti, i Death Dealer, che si occupano di dare la caccia ai Lycan utilizzando armi caricate con proiettili d'argento: unitamente ai poteri vampirici, si tratta di una combinazione che raramente lascia scampo al nemico.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer

Kalinka Fox ha ovviamente ricreato l'abbigliamento total black in latex di Selene, prendendosi inevitabilmente qualche libertà ma preservando il carattere della vampira anche grazie al makeup e all'acconciatura, trasmettendoci i brividi di uno scenario buio e piovoso come quelli dei film della serie.

Fra mostri e vampiri

Probabilmente il gioco che si avvicina di più alle atmosfere di Underworld al momento è Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, che abbiamo provato alla Gamescom, ma chiaramente il tema è molto sentito e caro anche ai cosplayer, che non si tirano mai indietro quando devono interpretare mostri o vampiri.

Qualche esempio? La Lady Dimitrescu di Kalinka Fox, la Morrigan di Lada Lyumos o la Lilith di Kalinka Fox.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il cosplay di Selene da Underworld firmato Kalinka Fox è da brividi