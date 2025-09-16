Cronos: The New Dawn ha un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Il trailer dei riconoscimenti di Cronos: The New Dawn conferma come il nuovo titolo di Bloober Team sia stato accolto in maniera positiva dalla stampa internazionale, che ha assegnato al gioco valutazioni anche molto importanti.
Nel video vediamo ad esempio diversi 9 e diversi 8, accompagnati da citazioni che esaltano le qualità di questo survival horror, la sua capacità di creare tensione e atmosfere peculiari, rendendo omaggio ai più grandi classici del genere.
Ambientato in un mondo alternativo, Cronos: The New Dawn ci mette al comando della misteriosa Viaggiatrice, una agente che indossa un pesante scafandro e viene inviata nel passato per estrarre le conoscenze necessarie a salvare l'umanità, che nel suo futuro è stata decimata da una pandemia globale.
Gli scenari del gioco mescolano realtà storica e fantasia, andando a portare sullo schermo temi piuttosto attuali come malattia e lockdown, muovendosi sul fronte del gameplay sui binari tradizionali dei survival horror.
Una nuova e brillante proprietà intellettuale
I voti positivi ricevuti da Cronos: The New Dawn confermano le rinnovate capacità di Bloober Team, che dopo il successo del remake di Silent Hill 2 è riuscita a creare una nuova e brillante proprietà intellettuale.
Durante la campagna, priva di mappa e con checkpoint distanti fra di loro, la Viaggiatrice potrà muoversi soltanto in maniera lenta e impacciata, mentre i suoi nemici saranno agili e aggressivi: creature repellenti, capaci di fondersi per creare mostri ancora più letali.