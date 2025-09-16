Cronos: The New Dawn ha un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Gli scenari del gioco mescolano realtà storica e fantasia , andando a portare sullo schermo temi piuttosto attuali come malattia e lockdown, muovendosi sul fronte del gameplay sui binari tradizionali dei survival horror.

Ambientato in un mondo alternativo, Cronos: The New Dawn ci mette al comando della misteriosa Viaggiatrice , una agente che indossa un pesante scafandro e viene inviata nel passato per estrarre le conoscenze necessarie a salvare l'umanità, che nel suo futuro è stata decimata da una pandemia globale.

Nel video vediamo ad esempio diversi 9 e diversi 8 , accompagnati da citazioni che esaltano le qualità di questo survival horror, la sua capacità di creare tensione e atmosfere peculiari, rendendo omaggio ai più grandi classici del genere.

Il trailer dei riconoscimenti di Cronos: The New Dawn conferma come il nuovo titolo di Bloober Team sia stato accolto in maniera positiva dalla stampa internazionale , che ha assegnato al gioco valutazioni anche molto importanti.

Una nuova e brillante proprietà intellettuale

I voti positivi ricevuti da Cronos: The New Dawn confermano le rinnovate capacità di Bloober Team, che dopo il successo del remake di Silent Hill 2 è riuscita a creare una nuova e brillante proprietà intellettuale.

Durante la campagna, priva di mappa e con checkpoint distanti fra di loro, la Viaggiatrice potrà muoversi soltanto in maniera lenta e impacciata, mentre i suoi nemici saranno agili e aggressivi: creature repellenti, capaci di fondersi per creare mostri ancora più letali.