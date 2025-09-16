Samsung Galaxy S26 Pro, Edge e Ultra: nessun passo avanti per la velocità di ricarica

Continuano ad emergere indiscrezioni sui futuri Galaxy S26 e non sono particolarmente positive. Le nuove informazioni riguardano la velocità di ricarica della serie S26; sebbene gli utenti avessero nutrito delle speranze, i miglioramenti trapelati inizialmente sono stati in realtà smentiti. La fonte, tra l'altro, è piuttosto affidabile, trattandosi di una certificazione ottenuta in Cina da CQC. Ne emerge che i futuri smartphone non presenteranno alcun miglioramento significativo, anzi, la velocità di ricarica resterà praticamente invariata rispetto ai modelli precedenti.

Velocità di ricarica invariata per i futuri Galaxy S26 Come vi abbiamo anticipato, queste informazioni sono state riportate in un documento di certificazione. Nell'immagine sottostante potete trovare tutti i dettagli in merito, ma facendo un breve riepilogo i modelli S26 Pro ed Edge supporteranno una ricarica massima di 25W, mentre l'S26 Ultra resterà a 45W. Il documento di certificazione legato alla velocità di ricarica dell'S26 Nulla di particolarmente nuovo, anzi, queste informazioni smentiscono drasticamente i 60W ipotizzati in precedenza. Nel frattempo, altri competitor cinesi avanzano a passi da gigante, con velocità di ricarica nettamente superiori (fino a 100W). Queste indiscrezioni erano state già riportate una settimana fa dal noto leaker Ice Universe, ma adesso le prove sono decisamente concrete.