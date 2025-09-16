Samsung Galaxy S26 Pro, Edge e Ultra: nessun passo avanti per la velocità di ricarica

Continuano ad emergere indiscrezioni sui futuri Galaxy S26 e non sono particolarmente positive. Le nuove informazioni riguardano la velocità di ricarica della serie S26; sebbene gli utenti avessero nutrito delle speranze, i miglioramenti trapelati inizialmente sono stati in realtà smentiti. La fonte, tra l'altro, è piuttosto affidabile, trattandosi di una certificazione ottenuta in Cina da CQC. Ne emerge che i futuri smartphone non presenteranno alcun miglioramento significativo, anzi, la velocità di ricarica resterà praticamente invariata rispetto ai modelli precedenti.
Velocità di ricarica invariata per i futuri Galaxy S26
Come vi abbiamo anticipato, queste informazioni sono state riportate in un documento di certificazione. Nell'immagine sottostante potete trovare tutti i dettagli in merito, ma facendo un breve riepilogo i modelli S26 Pro ed Edge supporteranno una ricarica massima di 25W, mentre l'S26 Ultra resterà a 45W.
Nulla di particolarmente nuovo, anzi, queste informazioni smentiscono drasticamente i 60W ipotizzati in precedenza. Nel frattempo, altri competitor cinesi avanzano a passi da gigante, con velocità di ricarica nettamente superiori (fino a 100W). Queste indiscrezioni erano state già riportate una settimana fa dal noto leaker Ice Universe, ma adesso le prove sono decisamente concrete.
Poche novità tra design e fotocamere
Altre notizie poco incoraggianti riguardano il comparto fotografico dei Galaxy Ultra, che a quanto pare potrebbero adottare lo stesso teleobiettivo 5x fino al 2028, quindi anche sui futuri S27 Ultra. In questo caso si tratta di informazioni non ufficiali, riportate sempre da Ice Universe, fonte tuttavia piuttosto affidabile.
Certo, si tratta di un sensore non indifferente, ma dato che è stato introdotto per la prima volta nel 2024, è facile capire per quale motivo la scelta di Samsung possa rendere scettici gli utenti. Nel frattempo, in queste settimane sono stati condivisi i render CAD dedicati all'S26 Pro, stavolta con l'isola della fotocamera sul retro, seppur con differenze davvero minime rispetto all'S26. Fateci sapere cosa ne pensate.